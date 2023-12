Bonucci: "Ya no estoy tan enfadado, me gustaría regresar a la Juventus como entrenador"

Tras su salida por la puerta de atrás de la Juventus en el pasado verano, Leandro Bonucci ha asegurado que quiere regresar algún día a la 'Vecchia Signora' como entrenador. De cara al partido de esta noche entre el Unión Berlín y el Real Madrid, el central italiano también ha desvelado que estuvo cerca de fichar por el Real Madrid en el pasado.

Pese a que las primeras semanas en Berlín fueron difíciles para Bonucci, el central del conjunto alemán ha asegurado que ahora está feliz y disfrutando de la nueva experiencia: "Ha sido un gran cambio en mi vida. Estoy solo, mi familia vive en Turín. El primer mes y medio fue difícil, pero ahora puedo decir que estoy bien, estoy feliz, estoy disfrutando de esta experiencia. El camino ha sido complicado, pero en el fútbol nunca se debe decir nunca", ha asegurado Bonucci en una entrevista para 'Marca'.

Ante su polémica salida de la Juventus en el pasado verano, el central italiano ha calmado las aguas diciendo que ya no está tan enfadado y ha expresado su deseo de regresar al club turinés como entrenador: "Todos sabían cuál era mi deseo, pero vivo este momento con serenidad y madurez. Hoy estoy más sereno, menos enojado por lo que pasó este verano. Necesitamos seguir adelante, mirar hacia adelante. Mi pasado fue maravilloso, quería terminar mi carrera en la Juve. ¿Si vuelvo? Es uno de mis objetivos. Quiero ser entrenador y si consiguiera estar en la élite, la Juve es uno de los clubes que me gustaría entrenar. La Juventus es una parte crucial de mi vida".

El fichaje frustrado de Bonucci por el Real Madrid

Ante el duelo de esta noche del Unión Berlín contra el Real Madrid, Bonucci también ha desvelado que estuvo cerca de fichar por el Real Madrid en el pasado: "Hubo un momento en el que estuve a punto de convertirme en jugador del Real Madrid, de vestir la camiseta blanca. Fue un sueño. Siento una gran admiración por la gran cantidad de campeones que han pasado por el club. Y luego tienen a un gran maestro en el banquillo, como Ancelotti. Fue en el verano de 2017, tras su victoria en la final (de la Liga de Campeones) en Cardiff. Las negociaciones entre mi agente y el Real Madrid se intensificaron. Pero no sucedió. Al final, buscaron un jugador más joven y no uno de 30 años. Fue agradable, incluso si no lo logré. Siento amor, respeto y admiración por el Madrid".