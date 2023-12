El otro objetivo del partido de Amberes

El Barça cierra mañana en Amberes la fase de grupos de la Champions. Lo hace ya clasificado para los octavos de final tras dos temporadas seguidas sin hacerlo y con la primera plaza conseguida de forma virtual. Solo una hecatombe y una carambola apartarían a los de Xavi de esa posición.

Por todo ello, el técnico de Terrassa tiene decidido hacer rotaciones y dar descanso a muchos de sus jugadores. A los que presentan una mayor carga de minutos y también a otros titulares a los que quiere frescos para el partido de Mestalla del próximo sábado. De hecho, mostró sus intenciones dejando fuera de la convocatoria inicialmente a Ronald Araujo, Gündogan, Lewandowski y Frenkie de Jong. Los tres primeros, sin embargo, han acabado viajando a Bélgica después de que el equipo haya variado su plan inicial de viaje, volviendo a Barcelona el jueves. El neerlandés, con fiebre, sí se ha quedado en casa.

Xavi no quiere que los descartados se entrenen en solitario tantos días y ha preferido que viajen para hacer piña tras la derrota del domingo ante el Girona. Es una forma de estar unidos y alzar el vuelo pensando que todavía queda mucha temporada y todo está aún en juego. Por ello también, considera el egarense que es importante ganar en Amberes. Todo lo que no sea una victoria ante un equipo que no ha sumado ni un punto en las cinco jornadas disputadas no haría más que aumentar las dudas que volvieron a surgir tras el encuentro ante el Girona.

El dinero

Ganar en Amberes es importante a nivel deportivo, pero también lo es a nivel económico. Es este el otro objetivo que tiene el equipo en este partido. Con el club luchando para recuperarse a nivel económico, todo suma y los 2,8 millones que la UEFA da al ganador de cada partido van muy bien para las arcas azulgranas. De hecho, el Barça ya ha cubierto lo presupuestado para esta primera fase de la Champions. Se confeccionó el presupuesto contando pasar a octavos y cuatro victorias en la primera fase que ya se han logrado. Eso sí, todo lo que sea superar esos números será bienvenido para obtener beneficios o contrarrestar que no se llegue al objetivo en otras partidas.