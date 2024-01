Argentina respira: Lionel Scaloni confirma que seguirá

Parte de tranquilidad para la selección Argentina y todos los aficionados de la 'Albiceleste'. Lionel Scaloni confirmó, de su propia voz, que seguirá al frente del combinado internacional, todo apenas meses después de dejar unas enigmáticas frases que comprometían su futuro al frente de la campeona del mundo.

"Siempre dije la verdad, había momentos para pensar y saber qué hacer. Esto no fue una despedida ni nada. Estaba pensando en cómo continuar en la selección, en el momento de dar también espacio a los jóvenes. Esto para nosotros es importante. Ha sido un momento de reflexión", comentó el entrenador argentino en una entrevista con 'Sky Italia'.

También habló de Messi

Ligado a su futuro en la selección, Scaloni fue consultado sobre el futuro de Messi y sus años próximos como capitán de Argentina. El técnico fue claro: "Leo continuará hasta que diga lo contrario. Yo no seré el que diga que no va a venir más. Creo que él sigue, sobre todo porque es feliz en el campo de juego. Está feliz allí. Es realmente él jugando con la pelota. Siempre decimos que debe continuar hasta que no pueda hacerlo, porque entonces es difícil, será aún más difícil para él".

Hace unos meses, tras vencer a Brasil en el Maracaná por primera vez en las Eliminatorias con un 0-1, Scaloni sembró la duda de su continuidad. "Ahora toca parar la pelota y ponerse a pensar. Tengo mucho que pensar en este tiempo. Estos jugadores nos han dado un montón y necesito pensar. No es un adiós. Necesito pensar porque la vara es muy alta", expresó en una conferencia de prensa que heló a los hinchas.

Ahora, el de Pujato aclaró que no hará falta más incertidumbre y continuará, por ahora, el proyecto con Argentina buscando más títulos. Desde su llegada en 2019, Scaloni ya conquistó una Copa América -contra Brasil en Río-, una Copa de Campeones Conmebol-UEFA -venciendo a Italia en Wembley- y un Mundial, ganado en Qatar ante Francia por penaltis en diciembre de 2022.