Messi y Suárez siguen sin marcar y el Inter Miami, sin ganar

El Inter Miami continúa sin ganar en su pretemporada y este lunes cayó en su visita al FC Dallas (1-0), en un encuentro en el que Leo Messi y Luis Suárez jugaron juntos, y de inicio, alrededor de una hora, sin lograr anotar. Son ya dos partidos de preparación para el equipo que dirige Gerardo Martino en los que todavía no han logrado marcar ningún gol. Al empate 0-0 de El Salvador se suma ahora esta derrota en Dallas. Resultó determinante la efectividad del colombiano nacionalizado estadounidense, Jesús Ferreira, que firmó el gol decisivo en los primeros minutos. Antes del descanso tuvo que ser sustituido por lesión.

La próxima parada para el Inter Miami tras unos días de entrenamiento en Florida, será Arabia Saudí para medirse al Al-Hilal y el Al-Nassr, antes de poner rumbo a Hong Kong y Japón.

Dallas despierta antes que el Inter Miami

Jesús Ferreira tardó muy poco en demostrar lo que se espera de él y el primer balón que tocó lo puso dentro de la portería. Corría el minuto dos y medio cuando los locales recuperaron un balón en el centro del campo y construyeron a toda velocidad. Con un último pase de Paul Arriola, habilitó dentro del área al goleador, que la cruzó e inauguró el marcador.

Tardó en desperezarse el Inter Miami pero lo hizo. A los 7 minutos, Messi tiró de picardía e intentó un gol olímpico ante el que el neerlandés Maarten Vincent Paes reaccionó justo a tiempo para sacarla bajo palos. Poco después, llegaron los minutos en los que la lógica y el talento de Miami, se reflejaron en el césped. El argentino Tomás Avilés recuperó un balón en tres cuartos de campo, encontró a Busquets, que de primeras se la puso a Messi para el cara a cara ante el portero. La tiró a la izquierda del portero, pero Paes se la adivinó.

El dominio visitante nunca se materializó en forma de gol, invitando con los minutos a que Dallas también quisiera pisar el área rival. El partido se abrió mucho, con acciones de peligro en ambos lados del terreno de juego. En el 29, Callender se lució ante un disparo alto desde fuera del área del español Asier Illarramendi, la mandó a córner y evitó que la renta local aumentara.

Justo antes del descanso llegaron las peores noticias para el equipo de Nico Estévez, con la lesión de Ferreira, que no pudo continuar. A la espera de parte médico, sus gestos hacían indicar que se trataba de algo muscular.

El empate estuvo a punto de llegar a dos para el descanso. Un balón servido milimétricamente perfecto por Messi encontró a su amigo Luis Suárez para rematarlo en la frontal del área pequeña. Aunque el uruguayo la mandó desviada quedó claro que la conexión entre ambos sigue intacta.

Messi y Suárez siguen sin marcar

Estévez cambió por completo el equipo con seis sustituciones al descanso, y se generó cierto desorden tras regresar de los vestuarios. No se había cumplido ni un minuto cuando el Inter Miami logró fabricar una acción por el carril derecho, Yedlin tiró el centro sin demasiada precisión pero el esférico se paseó por delante de la portería y acabó en las botas de Suárez, que ya sin ángulo, intentó suerte sin consecuencias en el luminoso.

Messi también lo buscó desde fuera del área, recibiendo una buena respuesta del portero Maurer, que acababa de entrar al terreno de juego. El Inter Miami dominaba el balón pero no concretaba, mientras que Dallas le creó algunos problemas con una presión alta que no siempre lograron sacar con claridad. No era el día ni para el argentino ni para el uruguayo, y tras dos partidos, ni Messi ni Suárez pudieron inaugurar su dupla con goles. Ambos fueron sustituidos en el minuto 64 dejando su lugar al argentino Nico Stefanelli y al ecuatoriano Leo Campana.

Con el partido convertido en un correcalles, una jugada de Logan Farrington por izquierda derivó en un disparo de Alejandro Urzua que despejó Callender y, tras el rechace, Pedrinho volvió a remachar, encontrándose claramente con las manos de Krystov, aunque esta violación no fue sancionada por el colegiado.

Con un baile infinito de cambios y ambos equipos aparentemente dando por bueno el resultado, el interés se centró más en la retirada de Leo Messi y Luis Suárez del terreno de juego.