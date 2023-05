"Ayudaron a Argentina a ganar el Mundial"

El excapitán de la selección uruguaya cargó con dureza contra la FIFA y la selección argentina por el Mundial de Catar El jugador retirado está convencido de que la albiceleste recibió ayudas en forma de penaltis para ganar la Copa del Mundo

La selección argentina se coronó como campeona del mundo el pasado mes de diciembre en Catar. La albiceleste consiguió su tercera estrella en el último Mundial de Leo Messi, que culminó la obra de su vida en la mejor final de todos los tiempos. Sin embargo, meses después hay quien sigue criticando el trato arbitral que recibió la selección en la cita mundialista.

La victoria en el Mundial de Catar elevó a Leo Messi a lo más alto del olimpo del fútbol. El 'astro' argentino se coronó como el 'MVP' del torneo, en el que anotó siete tantos en la competición más grande, cuatro de ellos desde el punto de penalti en lo que es el récord histórico de los Mundiales.

El saldo arbitral en Catar fue claramente positivo para la albiceleste, un hecho que muchos detractores de la selección argentina han aprovechado para restar validez al torneo y atacar a la FIFA por las 'supuestas ayudas' en forma de penaltis que recibieron para ganar la Copa del Mundo.

Diego Lugano, excapitán de la selección uruguaya, cargó con dureza contra la máxima organización en el mundo del fútbol por el trato arbitral a la selección argentina: "Ayudaron a Argentina a ser campeona del mundo, no hay dudas. Tendrán sus méritos, pero de los cinco penaltis que le pitaron, nadie tiene dudas de que cuatro no fueron, muy forzados. Eso es una realidad. Pero bueno, es también mérito de Messi, que a nivel mundial mueve muchísimo. ¿Te crees que la FIFA no lo ve y no le sirve? Es mérito también de Argentina, que supo aprovecharse de eso”, apuntó el uruguayo.

Lugano aprovechó para atacar al VAR, una herramienta con fines políticos: "Creo que lo que hizo la FIFA con el VAR es un movimiento netamente político para demostrarle a no sé quién que es transparente. El tema de las manos es un mamarracho. Si te da en un dedo en el punto del córner pitan penalti y te ganan un partido. Es un error garrafal de la FIFA. Los jugadores no tienen opinión, pero sí los dirigentes que nunca jugaron al fútbol. No puede ser que un partido se defina por una estupidez. El VAR le aporta más dudas que justicia al fútbol".