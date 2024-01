Arabia Saudí, una cárcel de lujo para Jordan Henderson

La avaricia rompe el saco. Lo que a muchos futbolistas les pareció un retiro dorado en verano, pese a tener edad para seguir rindiendo en la élite del fútbol por varios años más, ahora se ha convertido en una cárcel de lujo de la que quieren escapar. Según medios ingleses, Jordan Henderson (33 años) es uno de ellos.

El excapitán del Liverpool no consigue adaptarse al país. Según el Daily Mail, el clima, muy caluroso y húmedo, y la poca asistencia que hay en los partidos del Al-Ettifaq esta temporada (7.800 espectadores de media en un estadio con capacidad para 35.000) están dificultando que esté a gusto y piense firmemente en regresar a Inglaterra. Eso sí, no le saldría precisamente barato.

UN REGRESO A INGLATERRA MUY CARO

Bajo las órdenes de una leyenda del Liverpool como Steven Gerrard, el centrocampista está cobrando un auténtico pastizal: 40 millones de euros al año. Sin embargo, tiene que quedarse dos años en Arabia Saudí para poder gozar de las ventajas fiscales que le ofrece su contrato.

Henderson, en el duelo ante el Real Madrid / EFE

En caso de volver a Inglaterra prematuramente, podría generar un 'pufo' con el fisco saudí de unos ocho millones de euros, según calculan los medios británicos. Evidentemente, habría que sumar el dinero que dejaría de percibir por romper su contrato (hasta el 30 de junio de 2026).

PROBLEMAS CON GERRARD

Claramente, la situación personal de Henderson no es la mejor. Tampoco la deportiva, pues su equipo, ocupa la octava plaza de la liga saudí, a 28 puntos del líder, el Al Hilal. En total, el Al Ettifaq suma ocho partidos sin conocer la victoria y Gerrard empieza a ser cuestionado.

'The Telegraph' informó recientemente que la propiedad del club está presionando al exjugador inglés para que consiga buenos resultados. De no conseguirlos, podría ser fulminantemente despedido y Henderson perdería el gran motivo (además del dinero) que le hizo hacer las maletas hacia la exótica liga saudí.

LA EUROCOPA, EN JUEGO

La gota que colmaría el vaso sería quedarse sin participar en la Eurocopa de 2024. Por el momento, Gareth Southgate sigue confiando en él pese a participar en una liga poco exigente, pero jugar lejos de las grandes ligas puede acabar siendo determinante para no participar en el torneo continental en Alemania. Si hay algo claro, es que por lo menos, los aficionados de los 'Three Lions' no le perdonan la decisión de poner rumbo a Arabia.

Henderson, en un partido con la selección inglesa / EFE

El pasado octubre, en un amistoso en Wembley contra Australia, le dedicaron una sonora pitada. "No sé por qué me pitan, pero lo comprendo. No me sorprende porque puedo entender las razones. Si la gente quiere abuchear porque juego en un país diferente, está bien", explicó el jugador, que ha sido un icono del colectivo LGBT por sus acciones contra la homofobia en la Premier League.

Sea como fuere, toda decisión tiene consecuencias. Henderson las está experimentando ahora. De le ser clave en la Champions League de 2019 y la Premier League de 2020 con el Liverpool, a formar parte del octavo clasificado de la liga saudí.