El Liverpool, ¡a la carga por Mbappé!

El futuro de Kyllian Mbappé no pasa despercibido para nadie y menos desde que este lunes, 1 de enero, se ha convertido en agente libre y puede ya negociar precontratos de cara al próximo curso.

En el PSG ya han dado pasos para convencer a sus gran estrella, que anunció ya hace tiempo que no ampliaría la temporada extra que permite su contrato con los parisinos. Entre tanto, el Ral Madrid continúa su ofensiva para hacerse con el talentoso jugador francés, pero ahora parece que tendrá que lidiar con un gran rival.

Y es que según apunta 'Le Parisien' el Liverpool habría entrado en la batalla y Mbappé vería con buenos ojos mudarse a la Premier el próximo curso.

El Real Madrid no está dispuesto a entrar de nuevo en el juego de Mbappé y ha aprendido de los errores cometidos en 2022, cuando el futbolista acabó renovando con el PSG tras semanas de deshojar la margarita. Ahora, y según afirmó 'The Athletic' el club blanco le ha puesto una fecha límite para que decida. Apenas 15 días pues en el Bernabéu le han puesto de margen hasta mediados de enero para comunicar su decisión. Con el Liverpool ahora también sobre el tablero, el juego podría complicarse para el Real Madrid.

Según 'Le Parisien' el conjunto de la Premier es "el candidato más creíble y peligroso" para optar a hacerse con los servicios de Mbappé la próxima campaña. Jurgen Klopp sueña con la llegada de un gran crack, especialmente ahora que su gran estrella Mohamed Salah, podría dejar la entidad este verano y poner rumbo a Arabia Saudí. En cualquier caso, el contrato del egipcio con los reds acaba en 2025.

No descarta tampoco el rotativo francés que la gran estrella gala firme una nueva prórroga con su actual equipo, ya que según su análisis, el de Bondy no encontrará un entorno más adecuado para él. Además, el medio francés afirma que las agresivas tácticas del Real Madrid para hacerse con Mbappé no tienen ninguna posibilidad de tener éxito o son contraproducentes.