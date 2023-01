¡Aplazado el primer partido de Al Nassr desde la llegada de Cristiano!

La lluvia caída en Riad, capital saudí, pospone el encuentro del Al-Nassr contra el Al-Ta'i 24 horas A pesar de la sanción que todavía tiene pendiente por cumplir el luso, se especulaba con su debut

El debut de Cristiano Ronaldo con la elástica del Al-Nassr de Arabia Saudí deberá esperar. La fuerte lluvia caída en las últimas horas sobre Riad ha obligado a aplazar el encuentro ante el Al-Ta'i 24 horas.

Así lo ha comunicado la nueva entidad del delantero de Madeira, indicando que "las fuertes lluvias han afectado a las instalaciones del estadio", obligando al aplazamiento.

Due to heavy rain and weather conditions impacting the stadium’s electricity, we have been officially informed that tonight’s match against Al Ta'i is postponed for 24 hours.



We apologise for any inconvenience caused to fans and wish everyone safe travels. https://t.co/TKIOQK8Oqo