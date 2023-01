Edu Aguirre explica los clubes europeos que quisieron fichar a Cristiano

El amigo de 'el bicho' dio detalles inéditos en 'El Chiringuito' Cristiano Ronaldo ha decidido jugar en Arabia con un sueldo estratosférico

Cristiano Ronaldo tendrá lo que popularmente se conoce como 'un retiro dorado' en Arabia en las filas del Al-Nasr. El portugués no mostró ningún tipo de vergüenza al explicar que estaba allí para hacer historia y seguir batiendo récords.

Un discurso sorprendente pero, desde su entorno, han respaldado al 100%. Tanto es así que parece que Cristiano ha renunciado a estar en Europa pese a tener ofertas de primerísimo nivel porque todos se lo rifaban.

💣𝐄𝐥 𝐁𝐎𝐌𝐁𝐀𝐙𝐎 𝐝𝐞 𝐂𝐑𝐈𝐒𝐓𝐈𝐀𝐍𝐎 que no se dio💣



🌟"Estaba pendiente de dos clubes top-5 de Europa".@EduAguirre7 lo está desvelando todo en #ChiringuitoCristiano. pic.twitter.com/K7CIYHKUCB — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) January 5, 2023

En esa hipótesis se plantó también Edu Aguirre en el programa de 'El Chiringuito', pues insistió en el 'el bicho' "estaba pendiente de dos clubes top-5 de Europa". Teniendo en cuenta que Edu no debería considerar al Barça Top5 seguramente se refería a dos entre Madrid, Liverpool, City, Bayern, Chelsea...

Aguirre fue más allá al lucir el gran interés del fútbol mundial por CR7: "Arabia Saudí, España, Italia, Brasil, Turquía, Portugal, Estados Unidos, Australia, Inglaterra" fueron los países que citó. Con todos esos clubs sorprende que Cristiano haya elegido el Al- Nasr.