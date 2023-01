El Manchester United se reinstala en el ‘Big Three club’ y amenaza al FC Barcelona

En Betfair, entra por primera vez entre los tres favoritos al título de liga al mismo tiempo que encadena una gran racha de resultados El gran nivel de Rashford, Casemiro o el bloque defensivo alertan al Barcelona que debe enfrentarse a los red devils dentro de poco más de un mes en Europa

El Manchester United ha ganado sus últimos cuatro partidos en casa en la Premier League con un marcador global de 9-0. No ganaba cuatro seguidos sin encajar en Old Trafford desde una racha de seis entre mayo y octubre de 2017. Además, tiene el factor Marcus Rashford que ha participado en ocho de los últimos 13 goles del Manchester United en la Premier League en casa (seis goles, dos asistencias), anotando en cada uno de sus tres últimos partidos en Old Trafford. Rashford nunca había marcado en tres apariciones consecutivas en la liga en casa.

Y también funciona muy bien desde atrás en los últimos partidos. El Manchester United ha mantenido su portería a cero en cada uno de sus últimos cuatro partidos en la Premier League, su racha de partidos más larga sin encajar gol en la competición desde hacerlo en los cuatro partidos desde 28 del febrero del 2021 hasta 14 del marzo del 2021. Según los pronósticos de Betfair, se da por hecho que el Manchester United terminará entre los cuatro primeros en Premier pagándose a 1.67€ por euro apostado a que lo consigue. Es el índice de probabilidad más alto de lo que llevamos de temporada.

No habrá inversión a corto plazo

Toda esta racha triunfal continúa bajo un contexto complejo como es la venta del club. De acuerdo con el periodista Fabrizio Romano, los dirigentes de los red devils no quieren invertir fuertes cantidades de dinero mientras el equipo se encuentre en proceso de venta, lo cual ha incrementado el enojo por parte de los aficionados. Esto ha llevado nuevamente a la discusión sobre la posible venta del equipo de Old Trafford, misma que incluso ya fue delegada por parte de los Glazer a la institución Raine Bank, la cual se encargará de llevar a cabo el proceso de la venta, mismo que espera completarse próximamente.

Respecto a dicho tema, el periodista de The Athletic, David Ornstein, señaló recientemente que en las próximas semanas podría haber movimiento en el tema de la venta del Manchester United, pues si los Glazer reciben una importante y multimillonaria suma de dinero, la venta del club podría concretarse muy pronto. Según los pronósticos de Betfair, esta inestabilidad tampoco inquieta al desenlace en Europa donde asoma un duelo apasionante frente al Barcelona en la Europa League.

¿Europa League?

Que el United gane la Europa League se paga a 9€ por euro apostado, por detrás de Arsenal y Barcelona, pero con una tendencia cada vez más positiva. La realidad es que la gran racha del United en Liga 'postCristiano' se ha cimentado contra equipos de la zona baja de la tabla.. pero ha disparado la euforia. Hay quien, incluso, se atreve a meter a los 'diablos rojos' -cuartos a nueve puntos del Arsenal- en la pelea por la Premier. De momento, el tercer favorito en Betfair, pero con una cuota alta (31.0).

“No estamos ni a mitad de temporada”

Erik ten Hag, sin embargo, 'pincha el globo': "Hemos dado un gran paso, pero no se adelanten demasiado, no estamos ni a mitad de temporada. La fe del equipo no para de crecer y eso es buena señal. Tenemos que dar el 100% en cada partido". El ex entrenador del Ajax ha salido ganador y fortalecido del pulso con Cristiano Ronaldo. Hasta los más reacios, al calor de los resultados, han terminado por darle la razón. "Ahora que Cristiano Ronaldo se ha ido, la expectativa es que el Manchester United esté en un mejor lugar y sea mejor como equipo. Ayuda que nadie hable de Cristiano. Están empezando a jugar de la forma que Ten Hag quiere que lo hagan", asegura Chris Sutton, ex del Blackburn y ahora comentarista de la BBC.