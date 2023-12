El Ajax reembolsará a su afición tras el 'ridículo' en la Copa

El Ajax experimentó un revés significativo al ser eliminado de la KNVB Beker, la copa neerlandesa, a manos del USV Hercules de Utrecht, un equipo de la Derde Divisie (cuarta categoría del fútbol neerlandés). La sorprendente derrota por 3-2, con un gol de Grotenbreg en el minuto 93, dejó a los 'ajacied' fuera de la competición.

La eliminación ante un equipo de categoría inferior generó un sentimiento de bochorno y decepción entre los aficionados que se desplazaron para presenciar el encuentro. En respuesta a esta situación, el Ajax anunció un gesto de compensación para los 325 seguidores que asistieron al partido.

"Debido al mal desempeño de nuestro equipo, sin duda vivieron el partido Hercules-Ajax como doloroso. Compartimos ese dolor y estamos profundamente avergonzados. Consultado con el equipo y el personal técnico, se ha decidido que todos los aficionados visitantes que hayan comprado una entrada recibirán una compensación. Esto significa que les reembolsaremos la entrada al partido y el viaje en autobús. El importe pagado por esto pronto estará en su cuenta. Esta compensación no borra el recuerdo de la dolorosa noche, pero no hacer nada no era una opción. Gracias por su apoyo incondicional", expresó el club en una carta enviada a sus seguidores.