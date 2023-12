Felipe Melo, sobre la 'pelea' en el Mundial de Clubes: "No me arrepiento, lo volvería a hacer"

La final del Mundial de Clubes entre el Manchester City y el Fluminense estuvo marcada por momentos de alta tensión tras el pitido final, protagonizados por el jugador del Fluminense, Felipe Melo, y el defensor del Manchester City, Kyle Walker.

Después del partido, Felipe Melo se dirigió rápidamente hacia algunos jugadores del equipo rival, encontrándose con Kyle Walker en el camino. Este encuentro resultó en un enfrentamiento polémico entre ambos jugadores. En declaraciones posteriores en la zona mixta, Melo explicó su perspectiva de los acontecimientos.

"He visto a personas en las redes sociales diciendo que inicié una pelea... No quería ninguna confusión. Hoy, Grealish faltó al respeto a la institución Fluminense, y nunca permitiré que eso suceda. No importa dónde esté, siempre lucharé por mi institución. Él estaba gritando 'ole' al final del partido", afirmó Melo.

El jugador brasileño defendió sus acciones, explicando que su intención era proteger a Martinelli, quien estaba siendo increpado por Grealish. Melo enfatizó su papel como guerrero y la importancia de mantener el respeto en el campo de juego.

"Soy un guerrero y no me arrepiento, lo volvería a hacer, toda mi vida ha sido así, pero siempre he respetado. Cuando ganamos un partido 10-1 por la Copa Sudamericana, Fluminense fue respetuoso. Cuando le ganamos 5-1 a River, también los respetamos. Cuando ganamos la final de la Libertadores contra Boca, pasó lo mismo. Y va a ser así para siempre", concluyó Felipe Melo.