El Ajax busca lo imposible frente al PSV

Ajax y PSV disputarán este sábado a las 20 horas uno de los partidos por excelencia de la liga neerlandesa. El conjunto local recibirá al líder en el Ámsterdam Arena con el objetivo de lograr lo que no ha hecho ningún equipo todavía en la Eredivisie: ganar al PSV.

Ambos equipos llegan en buena forma: el Ajax no ha perdido en ninguno de sus últimos once partidos, tras prácticamente no ver la victoria en el inicio liguero. El PSV, claro líder de la competición, ha ganado 18 de los 19 encuentros y le saca doce puntos a su máximo perseguidor, el Feyenoord.

Las competiciones europeas que disputan uno y otro equipo definen la situación de ambos clubes. El PSV afronta los octavos de final de la Champions League frente al Borussia Dortmund con la ilusión de estar entre los ocho mejores de Europa. En cambio, el Ajax cayó eliminado en la fase de grupos de la Europa League y disputará el playoff de Conference League contra el Bodo/Glimt noruego.

Incorporaciones de invierno

El Ajax contará para el partido con Jordan Henderson, exjugador del Liverpool e incorporación del club holandés en este mercado de invierno a precio cero. En cambio, el PSV se ha movido poco en enero y ha incorporado las cesiones de Ledezma y Romero, procedentes del Racing Club y New York City.

En la primera vuelta, el PSV venció en casa 5-2 al Ajax, dejando evidencia de su poderío en Holanda. Ahora, el objetivo del Ajax es darle la vuelta y lograr lo imposible.