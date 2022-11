Jorge Vilda: "No ha habido comunicación con 'las 15', se han autoexcluido"

“Tenemos constancia de que se han autoexcluido de venir”, dice el seleccionador femenino “Desde mi posición estamos abiertos al diálogo y para eso hay que dar un paso”, apunta

El asunto de 'Las 15' sigue centrando toda la atención en la selección española femenina. Jorge Vilda habló de ello hoy en rueda de prensa tras anunciar la convocatoria para los próximos encuentros de la Roja, donde las quince jugadoras siguen sin ser convocadas. "No ha habido comunicación con ellas", indicó.

“Hay que aceptar las situaciones y estas jugadoras se han autoexcluido", según el seleccionador, quien añadió que “desde mi posición estamos abiertos al diálogo y para eso hay que dar un paso. Espero que la reunión presionando a las futbolistas no se haya producido”, manifestó el técnico.

Eso sí, Vilda indicó: "Tenemos constancia de que se han autoexcluido de venir, pero la mediación con el sindicato FUTPRO para solucionar el tema con las quince jugadoras no es de mi competencia. No sé lo que ha pasado, y me encantaría saberlo. Creo en el diálogo. Eso es lo que une y lo que soluciona problemas".

"Estamos esperando a saber lo que ha pasado. Nos encantaría tener esa información para ponerle solución y que la gente lo sepa. A partir de ahí, que no se insinúe ni salgan cuestiones totalmente falsas sobre mi persona", comentó.

En relación a la polémica y a las críticas que ha recibido, el seleccionador dijo: "el 'Vilda Out' es algo que al final consigo normalizarlo centrándome en el fútbol, si no sería imposible conseguir lo que hemos conseguido. En cuanto a la familia no es una situación agradable. Me gustaría que fuese de otra manera porque no se sabe lo que ha pasado. He animado a cualquier jugadora a que salga a decir si en todos los años que he entrenado ha habido un trato que no sea impoluto, de respeto e impecable”.

Centrado en lo deportivo, Vilda señaló que “para que la absoluta llegue a ganar una Eurocopa o un Mundial nos tenéis que dejar tiempo”.