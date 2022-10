Vilda: “Es un día histórico para el fútbol femenino español”

El seleccionador se mostró eufórico tras la victoria ante EE.UU. "Ha sido una demostración de coraje, valentía y saber hacer", señaló

El seleccionador español de fútbol femenino, Jorge Vilda, indicó tras la victoria ante Estados Unidos (2-0) que se trataba de un momento “histórico” para el fútbol español tras vencer por primera vez a las norteamericanas.

“Se ha conseguido ganar por primera vez a Estados Unidos. Doy el mérito y enhorabuena a mis jugadores. Ha sido una demostración de coraje, valentía y saber hacer. Se ha competido muy bien”, afirmó Vilda en rueda de prensa tras la victoria en El Sadar, donde se batió el récord de asistencia a un partido de la selección femenina de fútbol.

El madrileño aseguró que era un día de hablar de “presente y futuro próximo”.

“Hicimos un gran partido contra Suecia, una selección que ha ganado 3-0 a Francia”, añadió sobre el choque anterior.

“El equipo ha competido realmente bien. Hemos cambiado de esquema, lo han asimilado en dos días y lo han plasmado en el campo. Los resultados llegan y creo que de manera justa”, comentó el seleccionador sobre la puesta en escena de la unidad ‘B’.

“Estaremos muy atentos a lo que sucede en este mes, muy pendientes para convocar a las siguientes 23 futbolistas y pendientes de lo que han hecho las que han estado en esta concentración”, explicó sobre la puesta en escena de las titulares en El Sadar.

Vilda mostró su rechazo a menospreciar a unas futbolistas que habitualmente no iban a la selección: “las jugadoras leen y ven. Cuando te tildan de jugadora ‘B’ no es plato de buen gusto para ninguna y me parece súper injusto. Se llevan toda la vida dejándose la piel para estar aquí. Jugar en la selección es el mayor privilegio que puedes tener como futbolista”, afirmó.