"No me gusta escuchar a mujeres comentar la selección masculina"

Kevin Keegan, exseleccionador de Inglaterra y que fue dos veces Balón de Oro ha desatado la polémica con sus comentarios "No estoy tan interesado, tengo que ser honesto, y puede que no sea una opinión compartida", apuntó Keegan

Kevin Keegan, exseleccionador de Inglaterra entre 1999 y 2000 y doble Balón de Oro los años 1978 y 1979 ha desatado la polémica. En unas palabras que ha pronunciado en un coloquio en Bristol, el exjugador ha criticado que haya mujeres que comenten sobre fútbol masculino.

"No estoy tan interesado, tengo que ser honesto, y puede que no sea una opinión compartida. No me gusta escuchar a las mujeres hablar sobre la selección masculina de fútbol de Inglaterra durante un partido, porque no creo que tengan la misma experiencia", apuntó Keegan.

A sus 72 años y ya alejado de los banquillos desde su última experiencia en 2008 con el Newcastle, la leyenda del fútbol inglés reconoció no obstante que "tengo un problema con eso" pero justificó sus argumentaciones por una experiencia desigual. "Si veo a una futbolista inglesa hablando sobre Inglaterra contra Escocia en Wembley y dice: 'Si hubiera estado en esa posición, habría hecho esto', no creo que sea lo mismo".

Keegan suavizó su posición afirmando que algunas de las comentaristas de la televisión inglesa como son Jill Scott, Karen Carney y Alex Scott son mejores que los hombres. "Entre los presentadores que tenemos ahora, algunas mujeres son tan buenas o incluso mejores que los hombres. Es un gran momento para ellas".