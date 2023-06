Rolfö: "En todo momento supe que lo íbamos a sacar adelante"

La futbolista sueca, autora del gol de la victoria del Barça, atiende a SPORT dos días después de proclamarse campeona de Europa por primera vez "Demostramos enseguida que no estábamos allí para ser segundas sino para ganar la Champions"

En verano de 2020, Fridolina Rolfö (24 de noviembre de 1993, Kungsbacka, Suecia) evitó que el FC Barcelona se metiese en una final de la Champions por segundo año consecutivo. Marcó el gol de la victoria con el Wolfsburgo en la semifinal a partido único y sus nuevas compañeras se lo recordaron durante sus primeros meses aquí. Tres años más tarde, y esta vez con la camiseta azulgrana, la futbolista sueca anotó el gol de la victoria contra su ex equipo. Un tanto que valió la segunda gloria europea.

La futbolista sueca atiende a SPORT dos días después de levantar su primera Champions. Lo hace con la voz entrecortada y todavía con las emociones a flor de piel.

Supongo que ya te han perdonado del todo por ese gol de 2020...

[Ríe] ¡Espero que sí! Si en ese momento hubiese sabido que acabaría jugando en el Barça y todo lo que íbamos a vivir, no me lo hubiese creído. Yo siempre quiero ayudar al equipo, ya sea defendiendo o con goles. Hoy me siento muy orgullosa de defender esta camiseta, de haber marcado ese gol en la final y de escribir juntas una nueva página en la historia. Es un orgullo formar parte del Barça.

¿Ya has despertado de este sueño?

Creo que no. Como dices, es un gran sueño hecho realidad. Los últimos días han sido increíbles y soy extremadamente feliz ahora mismo. Lo voy asimilando poco a poco.

Antes de los cuartos de final contra la Roma te pregunté si el fútbol te debía una Champions y me dijiste que era el momento de ganarla.

Me acuerdo [ríe]. Es muy difícil describir lo que significa esto para mí. Es algo con lo que he soñado toda mi vida. [Me pide un segundo porque no puede seguir hablando]. Me emociono, porque sé lo triste y jodida que he estado y lo que me ha dolido perder estas dos finales. Verme allí arriba, en el podio, es una sensación indescriptible.

En el último mes y medio has sido baja por molestias en la rodilla. ¿Llegaste a pensar que te perderías la final?

Han sido semanas complicadas y he sufrido. No sabía si lo conseguiría. He trabajado mucho para poder estar en esta final, era mi gran objetivo y tuve que descansar unas cinco o seis semanas. He recibido mucha ayuda del equipo médico, fisios y preparadores físicos. Sin ellos no lo hubiese conseguido, han sido lo mejor de estas semanas.

Lo hiciste y además jugaste los noventa minutos.

Sí, fue una final muy especial también por esto. Poder estar bien y hacerlo además con Lucy [Bronze], que estábamos en la misma situación. Estoy muy orgullosa de las dos.

La primera parte no fue como queríais. ¿Qué pasó?

Fue un poco raro, porque creo que jugamos bastante bien. Tuvimos el balón y creamos ocasiones, así que tampoco me sentí decepcionada. Simplemente ellas fueron más efectivas, tuvieron dos oportunidades para marcar gol y metieron las dos. No estuvimos acertadas y contra equipos tan grandes y en una final eso se paga.

¿Confiabas?

En todo momento. Me decía a mi misma que éramos mejores y que teníamos jugadoras para hacerlo. Todas creímos en nosotras mismas y en que lo íbamos a sacar adelante. Y estoy orgullosa de cómo lo hicimos, de cómo demostramos enseguida que no estábamos allí para ser segundas sino para ganar la Champions.

¿Cuál fue el mensaje del míster en el descanso?

Simplemente nos hizo creer que era posible levantarlo. Que podía pasar de todo. Que creyésemos en nosotras y en el equipo. Que éramos mejores y que solo teníamos que marcar las ocasiones que ya estábamos generando.

Dos goles de Patri en dos minutos os volvieron a meter en la lucha.

Fue muy importante marcar tan rápido, porque todo lo que habíamos dicho en el descanso de que podíamos sacarlo adelante se convirtió en algo más realista. El partido de Patri fue increíble y los dos fueron golazos. Ha estado a un nivel muy alto durante toda la temporada, pero destacar así en una final no es fácil y apareció cuando el equipo más lo necesitó.

Y llegó tu gol. ¿Qué se te pasó por la cabeza?

En ese momento aluciné y perdí un poco el control. Recuerdo gritar mucho y correr sin rumbo. Una explosión de felicidad. Me fui al córner y lo celebré con las compañeras que estaban calentando.

Rolfo celebra el tercero del Barça | Javi Ferrándiz

Con Alexia. ¿Qué te dijo?

Pues no escuché nada, solo gritos. Estaba en una nube. Fue muy bonito compartirlo con todas. Cuando marcamos los dos primeros, solo queríamos coger el balón y volver a sacar rápido para buscar el siguiente. Y entonces, cuando por fin íbamos ganando, nos tomamos un momento para celebrarlo. Hubo muchas jugadoras involucradas en ese gol, Geyse, que robó el balón, Mariona, que hizo la jugada en el área y que intentó meterlo primero, y luego yo, que finalmente marqué. Fue un gol de equipo y un reflejo de lo que somos.

¿Recuerdas lo primero que hiciste cuando la colegiada pitó el final?

Sentí alivio. Durante los últimos minutos tenía miedo de que nos marcasen, porque solo necesitaban un gol para volver a tener vida y tuvieron ocasiones para hacerlo. Así que sentí mucho alivio cuando escuché el silbato y me emocioné.

Pudisteis celebrarlo con la afición. Tú no estabas en 2021, pero fue a puerta cerrada. ¿Qué importante ha sido esto para vosotras?

Fue increíble, no puedo imaginar cómo debe ser ganar una Champions sin gente en la grada. Recuerdo despertarme en Eindhoven el día de la final y sentir a la gente fuera del hotel, animándonos ya desde primera hora. Tenemos la mejor afición del mundo, nos han apoyado durante todo el camino y hasta el final y me alegro mucho de que pudiesen vivirlo con nosotras en el estadio. Es muy fuerte pensar en toda la gente que se movilizó, en bus, en tren y en avión. Lo conseguimos juntos.

Y lo celebrasteis en la Plaça Sant Jaume, un lugar emblemático en la historia del Barça. ¿Es una demostración más de la apuesta del club por el femenino?

Sin duda. Fue muy especial. Esta edición de la Champions ha sido una prueba de que cada año hay más nivel, todos los equipos, como se ha visto con el Wolfsburgo, son mejores. Así que esta apuesta es muy necesaria para seguir creciendo.

Dicen que lo más difícil no es llegar a la cima sino mantenerse en ella. ¿Ahora qué?

Estoy deseando ver cómo lo hacemos en los próximos años, los partidos serán cada vez más complicados, tenemos que trabajar mucho para seguir arriba y mantenernos en la cima de Europa. No será fácil, pero es muy bonito ver cómo vamos creciendo poco a poco.

El Lyon suma ocho Champions y vosotras ya tenéis dos. ¿Aspiráis a crear una nueva dinastía en Europa?

Queremos ganar siempre y por supuesto conseguir lo que han conseguido ellas. Pero no lo pienso de esta forma sino de ir año a año. Cada temporada lucharemos para conservar el trono.