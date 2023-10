Crnogorcevic se estrena en el otro lado

El duelo entre el FC Barcelona y el Atlético será especial para la suiza, que se enfrentará a su ex equipo por primera vez La futbolista helvética confesó, tras su salida del club azulgrana, que se marchaba dolida

Duelo especial, el de este domingo (18.30 h), para Ana-Maria Crnogorcevic. Será la primera vez que la futbolista helvética se enfrente al FC Barcelona, que fue su casa durante tres temporadas y media, y lo hará con su nuevo equipo, el Atlético de Madrid.

Ni con el Hamburgo (2009-2011), ni con el Eintracht Frankfurt (2011-2018), ni con el Portland Thorns (2018-2019) se había medido antes al conjunto azulgrana. Y, además de especial, será para ella un partido con sabor agridulce. Por el reencuentro con sus compañeras -muchas de ellas amigas- y porque le hubiese gustado estar en el otro lado.

Una salida dolorosa

Con un año más de contrato, hasta junio de 2024, la suiza volvió de las vacaciones después del Mundial y la dirección deportiva, encabezada todavía por Markel Zubizarreta, le comunicó que no contaban con ella para esta temporada.

"No era mentira cuando os dije que quería volver a celebrar una Champions más con vosotros... No pensé ni un segundo en irme a otro sitio. Pero los últimos días han cambiado todo. Volví con muchas ganas y por eso aún duele más [...] Espero que entendáis que así no me podía quedar aquí". Una salida dolorosa. Para ella y para el vestuario azulgrana.

Crnogorcevic: Patri Guijarro es de las mejores jugadoras del mundo | MARIA TIKAS

Y un inicio prometedor

Exploró varias opciones en el mercado -entre ellas Inglaterra y México- y decidió que, si se quedaba en Europa, quería estar en un equipo competitivo con opciones a ganar títulos. Optó por el Atlético de Madrid, que le quedaba 'cerca de casa', y en el que ahora se siente a gusto.

Arrancó siendo suplente y con solo dos partidos se ganó la titularidad. En la segunda jornada de la Liga F, nada más saltar al campo, anotó el gol del empate contra el Levante para sumar un punto importante ante un rival directo en la parte alta de la tabla. Culé de corazón, el partido contra el FC Barcelona será el más especial hasta ahora.