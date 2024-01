Caroline Graham Hansen: "Queremos que el proyecto continúe"

Caroline Graham Hansen (Oslo, Noruega, 18 de febrero de 1995) es una futbolista atípica. Va sobrada de talento, es puro desborde y desequilibrio. Logró levantar a todo un Camp Nou con su magia y a medida que pasan los años se va volviendo más determinante. Sin embargo, introvertida y muy suya, se siente cómoda en la discreción. Se aleja de los focos de este mundo tan mediático y no piensa en los premios individuales a los que no la nominan quién sabe por qué. Solo tiene una cosa en mente: "ganar títulos con el Barça".

La extremo noruega, que vive su mejor momento desde que fichó por el club azulgrana, brinda con SPORT -con cava- por un 2024 lleno de éxitos como el año que dejamos atrás.

Pregunta: ¿En qué se parece la Caro futbolista de la Caro persona?

Respuesta: Muchas veces la gente piensa que soy arrogante por cómo juego o cómo soy dentro del campo. Ya desde pequeña pensaban que me creía mucho mejor que las otras. Pero soy una persona muy abierta, de conocer a la gente.

Quiero cuidar a la gente de mi equipo, me importa mucho cómo estamos dentro para tener ese buen rollo en el campo, para ser mejores y disfrutar de lo que hacemos. Soy una persona muy tranquila fuera del campo, un poco introvertida. Pero dentro, intento hacer las cosas bien, nunca he tenido miedo de que salga mal.

Te sientes cómoda en la discreción.

Siempre he disfrutado mucho del fútbol, pero es verdad que como profesión conlleva muchas cosas y yo prefiero llevar una vida tranquila, sin llamar mucho la atención. Es difícil en este momento en el que estamos como jugadoras, por la repercusión que ahora tenemos, aunque también es una parte que nos da mucha felicidad.

¿Cómo te evades de todo?

Estando tranquila en casa. Veo cosas en la tele que no tienen nada que ver con el fútbol, leo libros, estoy con amigos, familia, e intento hacer cosas que sean diferentes. Aunque también veo fútbol, obviamente, otros partidos.

Has vivido momentos duros, con las lesiones o tus problemas de corazón. ¿Qué importancia tiene el trabajo mental para sobreponerse a estas situaciones?

Cuando entras en un deporte profesional, ya sabes que habrá momentos buenos y malos. Tienes que seguir e intentar afrontar la situación con tranquilidad. Hacer bien el trabajo que toca para recuperarte y entender que no hay nada más que puedas hacer en ese momento. Que ‘a poc a poc’ vas a estar bien. A mí me ayuda mucho buscar la tranquilidad. Pierdo cosas, pero intento sacar lo positivo, como poder desconectar de la competición, aunque la situación no sea ideal.

Del Barça siempre decimos que estamos normalizando lo extraordinario. ¿Es difícil gestionar las expectativas?

Cada pretemporada pienso que tenemos que prepararnos bien para ser mejores. Los otros equipos cada vez lo hacen más, porque quieren ganarnos más y más, para romper con esta buena racha que llevamos. Noto que dentro del equipo todas pensamos así, en grande, algo que es clave para que cada año podamos subir el nivel.

¿Eres consciente de lo que estáis haciendo?

Sí, lo soy. Sé que no es normal y que tenemos que disfrutar del momento. Parece fácil, pero si estamos logrando todo esto es porque cada persona, tanto jugadoras como ‘staff’, se toma su trabajo muy en serio y trata de ayudar a las otras para ser mejores cada día. Muchas veces los entrenamientos parecen una guerra, porque cada una lo da todo para ser mejor, para competir, para ganarse un puesto o para disfrutar.

A nivel individual, llevas 10 goles y 13 asistencias, siendo la futbolista con más incidencia. ¿Qué te dicen estos números?

Que podía seguir en la buena forma que tenía cuando salí el año pasado de la lesión. Estoy en un buen momento, todo va bien, puedo disfrutar. Pero si no estás en un equipo que funciona tan bien, es difícil sacar números así. Así que yo… lo debo todo al equipo, porque siempre vienen buenos pases, oportunidades para llegar. Disfruto mucho.

Caroline Graham Hansen posa para SPORT / Dani Barbeito

¿En qué crees que has mejorado?

Tenemos un ‘staff’ increíble. A mí me gusta mucho el estilo de juego, cómo pensamos, cómo queremos jugar… Allí podía aprender muchas cosas, pero aquí es diferente. Por la manera en cómo trabajamos. Porque la gente no tiene miedo de ayudarte, de decirte que cambies algo para que puedas mejorar. Es muy importante que tú puedas fallar y que recibas apoyo igualmente. Porque te tomas bien la crítica y esto me ha ayudado mucho a mejorar algunos aspectos de mi juego. Y disfruto del proceso.

¿De dónde viene el ‘soy culé’?

Antes de venir aquí, un amigo me explicó que era la manera de decir que tú eres del Barça. Desde el primer momento quería enseñar que estoy muy orgullosa de ser parte de esto. Soy culé.

Lo eras ya de pequeña, ¿no?

Siempre, sí. Aunque nunca pensaba que podría jugar aquí porque no había equipo femenino cuando era niña. Pero siempre me ha encantado, por el estilo de juego, por los jugadores que han pasado por el masculino. Soñaba con ser como ellos, pero para mí era una utopía. Nunca me hubiera imaginado vivir todo lo que estoy viviendo aquí, tanto las experiencias como todo lo que hemos ganado. Es un sueño.

Una de las noticias de este 2023 es la salida de Jonatan. ¿Qué significa para ti?

Él ha estado aquí todos los años desde que llegué. Tenemos muy buena relación, he aprendido mucho de él. El equipo ha mejorado mucho en las últimas temporadas gracias a él y a su cuerpo técnico. Formamos un gran equipo y le vamos a echar de menos, pero también esperamos que tenga mucha suerte allí donde vaya, le deseamos lo mejor. La noticia de que no iba a continuar fue un poco un ‘shock’, pero son cosas que pasan y me alegro por él, por su nueva oportunidad.

Joan Represa / Maria Tikas

¿Te gustaría que su sucesor sea alguien del ‘staff’ actual?

Nosotras queremos que el proyecto continúe. Si es de dentro o de fuera, no depende de nosotras. No sabemos qué va a pasar.

¿Confías en el proyecto?

Sí, tenemos que estar tranquilas. Es lo que nos ha dicho el club. Y hasta que no pase nada malo, yo voy a estar tranquila. Porque hasta ahora hemos estado muy bien y confiamos en que los próximos años van a ser muy buenos.

¿Qué le pides al 2024?

Ganar la Champions otra vez. Tanto en Turín como en Eindhoven vino tanta gente del Barça que no puedo imaginarme lo que puede ser Bilbao si llegamos a la final. Sería un sueño.

¿Y algún premio individual?

[Risas]. Eso depende de cómo lo hagamos como equipo. Si yo puedo continuar así y lo ganamos todo, hay posibilidades. Ya veremos.

