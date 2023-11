Graham, premio a la insistencia

La noruega hizo levantar la grada del Estadi Olímpic con sus quiebros y caños y, con perseverancia, anotó el segundo gol del Barça en el Clásico "Es un ejemplo de carácter competitivo y fortaleza mental", dijo de ella Giráldez, que celebró su gol más que cualquier otro

Jonatan Giráldez celebró con especial efusividad el segundo gol del FC Barcelona contra el Real Madrid, más que los otros cuatro. No porque fuese el tanto de la tranquilidad o el necesario para marcharse al descanso con suficiente ventaja -aunque justo después llegó el tercero-, sino porque fue un premio a la insistencia para Caroline Graham Hansen. Y sabía lo importante que era para ella y para el equipo.

La noruega había levantado la grada del Estadi Olímpic con sus quiebros y caños, siendo clara vencedora del duelo con Olga Carmona en su banda, pero se quedaba con la miel en los labios cuando buscaba el gol. Incluso estrelló un balón contra la madera -también lo hicieron Aitana y Salma-.

No dejó de intentarlo y, justamente aprovechando un rebote tras un palo de la zaragozana, marcó el segundo tanto del Barça. Recogió el balón y, tras un quiebro exquisito, mandó el esférico a la escuadra de Misa para hacer honor a su brillante partido. "Juega a otra cosa", se escuchó en la grada en medio de la celebración.

FORTALEZA MENTAL

"Cuando las cosas van bien, es fácil tener esta predisposición. Pero cuando no van tan bien, porque fallas, es más importante esta fuerza mental y carácter competitivo", explicaba Giráldez sobre su celebración con el tanto de 'Caro'. "Ella ha seguido insistiendo, apretando, su reacción ha sido un ejemplo. Su gol me ha hecho muy feliz, que lo haya marcado así habla muy bien de su carácter competitivo y su fortaleza mental".

Pichichi en la Liga con seis tantos -como Salma, Bruun y Sheila Guijarro, aunque las cinco asistencias que lleva la noruega la colocan en cabeza-, el inicio de curso de Graham es inmejorable. Y mientras todo el mundo se pone las manos a la cabeza cuando no aparece en las nominaciones al Balón de Oro o al 'The Best', ella responde: "Me da igual. Lo que me importa es ganar el partido y marcar muchos goles al Madrid". A buen entendedor...