El Barça-Chelsea de semifinales de la Champions League ya tiene día y hora

La UEFA ha dado a conocer este viernes el horario de las semifinales de la Champions League femenina, que finalmente se disputarán el sábado 20 de abril. El Barça recibirá al Chelsea en Montjuïc a las 13.30 horas, mientras que el Olympique Lyon-PSG se jugará el mismo día por la tarde, a partir de las 19.00 horas.

El Barça había movido hilos para que el encuentro se disputara en esta fecha y no el domingo 21, para no coincidir con el clásico que el equipo masculino dirimirá en el Santiago Bernabéu ante el Real Madrid. Un encuentro clave en la resolución de LaLiga EA Sports. Y también pidió que el encuentro no se jugara en horario vespertino para no coincidir con el concierto de Nil Moliner en el Palau Sant Jordi, para facilitar la movilidad de los asistentes.

La intención del club blaugrana es dar al equipo femenino el protagonismo que se merece y el objetivo es ocupar las 50.139 localidades de Montjuïc. A tal efecto, el Barça puso a la venta las entradas desde el mismo momento en el que el conjunto de Jonatan Giráldez logró su clasificación, tras superar al Brann (3-1).

Los precios oscilan entre los 19 y los 49 euros, con un 30 por ciento de descuento para los socios y un 20 por ciento para los penyistes. Aquellos socios que tengan contratado el pack de la temporada o el pack de Champions League tienen la entrada asegurada.

De momento, la única vía para conseguir entradas es a través de la web oficial del Barça. La posibilidad de comprarla presencialmente en taquilla se abrirá una semana antes de la disputa del encuentro.

Objetivo: 50.139 espectadores

La intención del club es colgar el cartel de 'no hay billetes'. No hay que olvidar que el Barça ostenta las dos mejores entradas de la historia en un partido de fútbol femenino. Hace dos temporadas batió el récord en un Barça-Real Madrid de cuartos de final al que acudieron 91.553 espectadores. Un récord que superó en las semifinales contra el Wolfsburgo con 91.648 espectadores.

El equipo de Giráldez aún tiene otro récord, los 46.967 espectadores que acudieron a ver al Bayern en la fase de grupos la pasada campaña, que es la mejor entrada en un partido de fase de grupos de la Champions League.

El duelo contra el Chelsea será el segundo que se dispute esta temporada en Montjuïc, después de la visita del Real Madrid en la Liga F, un partido que vieron en directo 38.707 espectadores y que en el que el Barça barrió del césped al conjunto blanco (5-0).