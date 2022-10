Alexia: "No siento el Balón de Oro como un título individual"

La jugadora reconoció que su "punto más fuerte son mis compañeras" y que el galardón es "una felicidad de todas" "Tanto jugadores como jugadoras vamos en la misma línea, queremos que el Barça siga creciendo, más aún si cabe", dijo

La hazaña de Alexia Putellas es histórica. La jugadora del Barça logró el pasado lunes su segundo Balón de Oro que le corona como la mejor futbolista del mundo por segundo año consecutivo. Nunca una futbolista había alzado dos veces el mismo galardón y entra en un grupo de privileguados.

"Tener un Balón de Oro es bastante selecto, ganar dos y consecutivas es histórico. Me dijeron la lista de jugadores que tienen más de uno y son leyendas, estoy muy contento de que se pueda incluir una chica en este grupo", ha explicado en una entrevista concedida a Barça TV. También ha reconocido que sin sus compañeras de equipo, nada de esto sería posible: "Es un título individual, pero no lo siento como tal. Mi punto más fuerte son mis compañeras, es una felicidad de todas. Son muy necesarias para seguir exigiéndome y ser más grandes todavía".

Preguntada por cómo vivió la gala, ha apuntado que "la primera vez fue muy caótica, esta segunda ha sido más relajada y era más consciente de todo". Estuvo acompañada por una gran expedición, encabezada por Lewandowski, Pedri y Gavi. "Tanto jugadores como jugadoras vamos en la misma línea, queremos que el Barça siga creciendo, más aún si cabe", ha añadido.

Alexia muestra el Balón de Oro al Johan | Xavier Ferrandiz

No obstante, este nuevo trofeo tiene un hándicap respecto al que logró en 2021. "Lo bueno del primer Balón de Oro fue que después de ganarlo pude seguir jugando y mejorando y en esta no... Da más rabia ganarla y no poder estar en el terreno de juego, pero es una inyección de energía para la rehabilitación".

La rotura del ligamento cruzado anterior a las puertas de la Eurocopa le ha privado de arrancar la temporada junto a sus compañeras, aunque confía poder vestirse de corto en algún momento del curso. "Esta lesión afecta de manera diferente a cada cuerpo. Me lo irá marcando el cuerpo y cómo vaya respondiendo la rodilla. Ha respondido bien a todas las cargas que ha recibido. Habrá fases en las que se irá más lento porque se tarda más en la aceptación y otras serán más rápidas. Si todo va bien, espero poder jugar esta temporada, no sé cuando, y si no va bien, nos prepararemos para la siguiente", ha comentado.