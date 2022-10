Nuria Rábano: "Vamos hacia arriba"

La jugadora debutó con el Barça en la UEFA Women's Champions League y lo hizo como titular La gallega reconoció que "ha sido uno de los mejores partidos hasta ahora"

Debut soñado. Nuria Rábano disputó sus primeros minutos con el FC Barcelona en la UEFA Women's Champions League y, además, lo hizo como titular en el triunfo de las blaugrana por 9-0 contra el Benfica.

Preguntada por las sensaciones previas a su debut en la máxima competición europea de clubes, Rábano explicó que "tenía unas pequeñas sensaciones extrañas de querer debutar y no saber cómo iba a ir todo, pero me he sentido muy cómoda con el equipo, el resultado y con la afición, así que 'chapeau'".

Un partido rodado para una de las nuevas incorporaciones de la temporada. "Venimos de algunos primeros minutos en los que nos ha costado, pero este ha sido uno de los mejores partidos hasta ahora y vamos hacia arriba", dijo en la zona mixta tras el encuentro.

En el futuro ya vislumbra su debut en el Camp Nou, será dentro de un mes -concretamente, el 24 de noviembre- en la tercera jornada de la fase de grupos frente al Bayern de Múnich. "Ya es bastante bonito jugar y debutar en el Johan Cruyff, pero en el Camp Nou será especial y no lo olvidaré nunca", aseguró.