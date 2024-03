Alexia Putellas no quiere un pulso con el club

La Nations League volvió a despertar en el FC Barcelona el debate sobre la figura de Alexia Putellas. La dos veces Balón de Oro y el gran primer símbolo del futbol femenino en España termina contrato esta temporada y en can Barça hay dos posibles soluciones: renovar o no renovar, teniendo en cuenta evidentemente la situación económica del club. Esa renovación actualmente está parada y a la espera de que la centrocampista vuelva a la ciudad condal, pero según informa El País, la jugadora "solo quiere jugar y renovar. No se quiere ir. Y lo que no quiere es un pulso con el club".

La de Mollet del Vallès firmó su último contrato con la entidad azulgrana en 2021, justo después de ganar la primera Champions en Gotemburgo. A partir de ese día, la centrocampista ha ganado dos Balones de Oro y se ha convertido en un símbolo, no tan solo del Barça sino del futbol femenino. Desde el club saben que cualquier decisión tendrá consecuencias, "si renovamos a la jugadora la gente que no la quiere se quejará de que cobra mucho y si no se la renueva habríamos dejado escapar el símbolo de la sección, como pasó con Messi en el masculino" afirmaba un empleado del Barça a El País.

Desde el entorno de la jugadora lo tienen claro, ella quiere quedarse y jugar, algo que también coincide con la visión del club. Joan Laporta en una entrevista a 'RAC1' explicó que quieren que la jugadora se quede pero dentro de los parámetros del club. La futbolista solo quiere pensar en el fútbol, quiere volver a los terrenos de juego y disfrutar de su profesión.

Alexia Putellas fue convocada para disputar la final fou de la UEFA Nations League con el combinado español sin tener el alta médica, algo que causó mucho revuelo en Barcelona. La intención de la jugadora en todo momento fue la de ir con sus compañeras para vivir un momento histórico y entrenar con el grupo para continuar su recuperación sin estar parada en la ciudad condal. Markel Zubizarreta explicó que la jugadora "ha hecho un proceso de recuperación modélico y vuelve al Barça mejor de lo que llegó. Allí iba a tener tres días libres y en la selección entrenaba todos los días".

En can Barça finalmente terminaron contentos con lo sucedido en la selección. La jugadora no fue convocada para las semifinales contra los Países Bajos, pero sí que lo hizo en la final contra Francia aunque no disputó ningún minuto. Ella tan solo quería volver a sentirse importante y recuperarse. Además, los informes que llegaban a Barcelona eran muy bien acogidos, pero en ningún caso se planteó una alta telemática. Desde su entorno entienden que todo salió a la perfección, Alexia se siente otra vez Alexia y podría haber jugado, pero no quería arriesgar.

Hay que recordar que la futbolista de Mollet del Vallès lleva sin jugar desde hace cuatro meses y tuvo que ser intervenida de la rodilla el pasado 27 de diciembre.