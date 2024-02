¡Alexia, convocada para la final de la Nations League!

La sorpresa ha saltado a pocas horas para que la selección española femenina se juegue la final de la Nations League ante Francia (19.00 horas). La seleccionadora española, Montse Tomé, ha dado a conocer la lista de las 23 convocadas para luchar por el título y en ella se encuentra la centrocampista del Barça Alexia Putellas, que fue citada sin tener el alta médica de la artroscopia en la rodilla izquierda a la que fue sometida a finales de diciembre. Las dos descartadas han sido Maria Pérez y Sheila García.

Alexia fue descartada para la semifinal contra Países Bajos del pasado viernes en la que el combinado español se impuso por un contundente 3-0 que le daba el pase a la final y el pasaporte para disputar, por primera vez en su historia, los Juegos Olímpicos. Todo hacía indicar que Alexia volvería a ser una de las descartadas teniendo en cuenta que aún no ha completado su proceso de recuperación. Pero Montse Tomé ya dejó la puerta abierta a su convocatoria en la rueda de prensa previa a la final y ha acabado decidiendo que esté entre las elegidas.

La convocatoria de Alexia para esta final four pilló por sorpresa al Barça, que no tenía conocimiento de las intenciones de la seleccionadora española. En el seno del club blaugrana no sentó demasiado bien esta citación, teniendo en cuenta que la futbolista no tenía el alta médica y aún no habia reaparecido en el equipo que dirige Jonatan Giráldez.

Está por ver si la convocatoria para esta final es simplemente en su condición de capitana, para que ayude anímicamente a sus compañeras o Montse Tomé tiene la intención de contar con el concurso de la centrocampista durante el encuentro.

Ésta es la lista de convocadas y la relación de dorsales para la final de la Nations League contra Francia que se dispuará en el Estadio de La Cartuja este miércoles (19.00 horas), un torneo que dirime su primera edición en la categoría femenina: