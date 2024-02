El Barça tanteó a Natàlia Arroyo como relevo de Giráldez

Jonatan Giráldez deja el banquillo del Barça femenino a final de temporada para emprender una nueva aventura en el Washington Spirit de la MLS. Y aunque el club blaugrana aún no lo ha hecho oficial, su testigo lo recogerá uno de sus asistentes, Pere Romeu, al que repatrió de Rumanía, donde ejercía de ayudante de Rubén de la Barrera en el Viitorul Constanta, cuando asumió la dirección del primer equipo blaugrana femenino en sustitución de Lluís Cortés.

Salvo giro inesperado de los acontecimientos, el nuevo director deportivo del Barça femenino, Marc Vivés, dará continuidad al actual staff técnico, como antes hizo su precedente, Markel Zubizarreta, con Jonatan Giráldez. Pero Romeu no es la única opción que ha barajado el máximo responsable deportivo de la sección.

El Barça visita este domingo a la Real Sociedad (14.00 horas), cuyo banquillo está ocupado por una prestigiosa entrenadora catalana, Natàlia Arroyo. La de Esplugues pasó este miércoles por los micrófonos del programa 'Què t'hi jugues?' de la Cadena Ser y explicó que recibió la llamada de Vivés. Eso sí, Arroyo dejó muy claro que en la charla que mantuvo con el director deportivo del Barça femenino, éste le comentó que la prioridad era dar continuidad al actual staff técnico.

"Hablé con Marc Vivés de que yo podía ser una de las opciones, aunque entendimos que la que tenía más fuerza era la continuidad. Yo era un giro de guión”, explicó Arroyo, que ya estuvo en las quinielas para asumir el banquillo del Barça como sustituta de Cortés.

Dicho esto, la entrenadora de la Real Sociedad avaló la decisión de apostar por Romeu: "Es una apuesta de continuidad. No le conozco personalmente, sólo de saludarlo en el banquillo, pero me consta que es una grandísima pieza en el actual staff del Barça".

Arroyo, cuyo contrato con la Real Sociedad concluye a final de temporada, no descarta ocupar el banquillo del Barça en un futuro: "Vivés me conoce, sabe mi manera de ser y de entrenar". En este sentido dejó entrever que podría seguir en el conjunto txuri urdin: "No sé lo que voy a hacer. hay ligas fuertes en el fútbol femenino, ligas que apetecen, pero creo que en la Real aún hay trabajo por hacer".