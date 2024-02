Aitana: "Siento que el Mundial fue en vano"

La selección española femenina disputa este viernes la final de la UEFA Nations League contra Francia. Después de ganar a Países Bajos por 3-0 en la semifinal, ya obtuvieron de manera directa un billete hacia los Juegos Olímpicos de París 2024. Así pues, después de coronarse campeonas del mundo, tienen la posibilidad de seguir alargando su reinado en el mundo del fútbol con un nuevo título para su palmarés.

"Ganamos un Mundial y ya tenemos otro torneo importante que ganar. Sentimos que estamos cuestionadas constantemente. El fútbol es así. Es un orgullo decir que vamos a jugar una final más, puede parecer fácil, pero no lo es en absoluto", explica Aitana Bonmatí en una entrevista concedida a 'L'Équipe'.

Sin embargo, no es oro todo lo que reluce y la jugadora del FC Barcelona ha sido crítica con la gestión del éxito del fútbol femenino en España. "Desafortunadamente, no puedo decir que haya cambiado mucho. Tenemos el ejemplo de las inglesas, cuando ganaron la Eurocopa en 2022. Ha habido un gran cambio tras este éxito a nivel de país. Ha tenido repercusión, inversiones en el campeonato, los estadios se llenan cuando juega Inglaterra... No puedo decir que sea lo mismo aquí. Queda mucho por hacer y siento que el Mundial fue en vano", se lamenta.

Preguntada por ¿a qué nivel le gustarían los cambios? Aitana responde: "Todo empieza por hacer las cosas bien, promocionar bien los partidos, querer organizarlos en lugares adecuados, no cambiar de estadio una semana antes del partido, porque eso complica mucho más las cosas para la afición. Promocionar el campeonato también... En el país, en general, no está al nivel de lo que merecemos. Lo vimos durante la Final Four. Se suponía que jugábamos en Cádiz y, finalmente, cambiamos de sede y jugamos en La Cartuja. Eso no sucedería con el masculino. Tenemos que prestar atención a este tipo de detalles. Cuando hacemos las cosas bien, la gente responde".

Al respecto del beso sin consentimiento del expresidente de la RFEF Luis Rubiales a la jugadora Jenni Hermoso, Aitana ha explicado que "lo positivo que podemos sacar de lo sucedido es que todos en el fútbol se unieron para luchar contra este tipo de cosas. Nos unimos para evitar que este tipo de problemas, que ocurren en muchas profesiones, vuelvan a ocurrir" y añade que "hay tantas cosas que hacer que es imposible hablar sólo de fútbol. Es parte del viaje y de nuestra carrera. Y si dejamos un legado mejor a los que vienen, entonces habremos hecho algo bueno".

Un título contra Francia

Para la de Sant Pere de Ribes, en la final contra el combinado galo, la selección española no es la favorita. "Está al 50-50. Francia es un equipo al que respeto mucho porque me he enfrentado muchas veces a equipos franceses, como el Lyon o el PSG y creo que tienen grandes jugadores capaces de crear mucho peligro. Físicamente, es un equipo muy fuerte. Para mí, la final estará reñida y no hay ningún favorito", argumenta.

Por último, Aitana también quiso lanzar un mensaje de positivismo: “Estamos luchando para que la próxima generación tenga un futuro mejor. Las niñas de hoy tendrán muchas más oportunidades porque hemos derribado muchas barreras y abierto muchas puertas".