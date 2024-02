Oshoala, traspasada al Bay FC

Asisat Oshoala ya es jugadora del Bay FC. La hasta ahora delantera azulgrana se marcha, en el último día de este mercado de invierno y tal y como adelantó SPORT hace una semana, a la NWSL de Estados Unidos.

El contrato de la nigeriana con el club azulgrana expiraba en junio de este año, al término de la temporada, y todas las partes han llegado a un acuerdo por su salida, que dejaría en arcas azulgranas una cifra alrededor de los 150.000 euros.

Esta temporada ha tenido Oshoala poco protagonismo. Ha disputado catorce partidos y en la mayoría de ellos ha salido desde el banquillo para jugar los últimos minutos. Solo ha sido tres veces titular y ha anotado un total de ocho goles.

LA DESPEDIDA

"Mientras me despido de este equipo y ciudad increíbles que han sido mi casa en los últimos cinco años, tengo sentimientos variados. Ha sido un honor absoluto y un privilegio poder vestir la camiseta del Barça y representar a este gran club", rezaba el comunicado de la nigeriana en sus redes sociales. "Desde que llegué en 2019 he tenido la oportunidad de ser parte de algunos de los momentos más importantes de la historia del club. Juntas hemos levantado trofeos y todo lo logrado es una prueba del trabajo duro realizado y la dedicación, y me siento afortunada de haber sido parte de este equipo".

"Pero más allá de los trofeos y premios, lo que más valoro son las relaciones que he construido con algunas de mis compañeras, entrenadores, 'staff' y nuestros increíbles fans. Os habéis convertido en familia y siempre estaré agradecida por el amor y el apoyo que me habéis mostrado", añadía.

Y concluía: "Ahora afronto una nueva aventura y quiero que sepáis que el Barça siempre tendrá un lugar muy especial en mi corazón. Me llevo para siempre los recuerdos, las lecciones y las amistades que he ganado durante mi tiempo aquí. Gracias por todo. Me habéis dado mucho más de lo que nunca imaginé y seré siempre una representante orgullosa de este club".

ICONO DEL BARÇA

La contribución de Oshoala en los logros recientes del Barça ha sido un hecho. Y es que la nigeriana ha marcado 117 goles durante las seis temporadas -4 completas y dos medias temporadas-. Esta cifra de goles ha convertido a Oshoala en la cuarta jugadora con más goles de la historia de la sección por detrás de Alexia, Jenni Hermoso y Sónia Bermúdez.

Llegó al club en 2019 y se marcha por la puerta grande, con un total de 14 trofeos: 2 Champions, 4 Ligas, 3 Copas de la Reina, 4 Supercopas de España y 1 Copa Catalunya.