La vuelta más amarga de Oriol Romeu a Girona

La situación actualmente parece irreversible. Oriol Romeu es poco menos que invisible para Xavi Hernández. El centrocampista de Ulldecona, que empezó siendo titular y un fijo en el pivote del FC Barcelona, fue perdiendo la confianza hasta el punto que desapareció de las alineaciones.

Con el paso de los meses, apenas hemos ido viendo a cuentagotas al tarraconense. La única titularidad que registra en los últimos tres meses y medio es la de Cádiz de hace un par de semanas. Si en los primeros encuentros se alabó al ex del Southampton como una apuesta acertada, con el paso de las jornadas el rendimiento de Romeu fue algo decreciente.

ERROR PENSAR QUE PODÍA LLENAR EL VACÍO DE 'BUSI'

Fue un error en general pensar que podía llenar el vacío de Sergio Busquets. Era evidente que su labor no iba a ser esa, sino sumar en la rotación y aportar su conocimiento de la casa después de haberse criado en el Barça.

Romeu había cuajado una gran temporada en el Girona el año anterior. Poderío físico, recorrido, corrección, buena lectura del juego. En el club azulgrana consideraron que podía ser útil. Y su precio era más que asequible.

Sergi Roberto ha dejado su sitio a Oriol Romeu ante la UD Las Palmas / Valentí Enrich

El caso es que este sábado regresa a Montilivi y lo hace con un perfil muy bajo. No suma ni un minuto en los últimos tres partidos y su salida este verano se da prácticamente por hecha. Si bien hay que recordar que firmó por tres temporadas y su contrato expira en 2026.

BUENOS RECUERDOS EN GIRONA

En Girona vivió tiempos felices el de Ulldecona. 33 partidos, dos goles y una gran relevancia en el engranaje de Míchel. De hecho, desde la entidad gerundense se ha ido deslizando que para nada se vería con malos ojos una vuelta. "Desde el minuto uno siempre he dicho que Oriol es un jugador importante, pero está en el Barça. De poder, hubiésemos trabajado por su vuelta, aunque la normativa lo hacía imposible”, dijo hace un par de meses Quique Cárcel.

Oriol Romeu regresará a la que fue su feliz casa el año pasado / EFE

En cualquier caso, pocos esperan que Oriol tenga protagonismo este sábado en uno de los partidos destacados de la Jornada 34. Xavi apostó desde hace bastantes semanas por reubicar a Christensen, central originariamente, como pivote por delante del tarraconense. Mensaje claro sobre su estatus en el equipo.

No es su vuelta soñada a casa. El partido en si sí tiene 'miga' con ambos equipos jugándose la segunda plaza que da acceso a la Supercopa. Campaña histórica de un cuadro de Míchel que tiene a tiro amarrar su participación para la próxima edición de la Champions League.

AUTOESTIMA Y EL APARTADO PSICOLÓGICO

Si algo es Oriol Romeu es honesto consigo mismo. Y de cara al público cuando toca dar explicaciones. Él mismo ha reconocido su bajón de rendimiento y cómo se siente cuando no da la talla. "Intentas mejorar las sensaciones a través de buenos minutos, buenos partidos, porque lo que más daño te hace es no poder ayudar a tus compañeros, acabar el partido y decir: hoy llego a casa con un buen feeling. Cuando esto no pasa le das muchas vueltas durante la semana".