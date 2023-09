Aitana: "Que las instituciones se pongan las pilas, cada año igual"

Aitana Bonmatí, en el homenaje que le ha rendido su pueblo, Sant Pere de Ribes, ha hablado sobre todos los temas que rodean la actualidad del fútbol femenino Con la huelga de la Liga F en marcha, la jugadora azulgrana ha sido contundente con las instituciones

Aitana Bonmatí, en el homenaje que le ha rendido su pueblo, Sant Pere de Ribes, ha hablado sobre todos los temas que rodean el fútbol femenino. Con la huelga de la Liga F en marcha, la jugadora azulgrana ha sido contundente con las instituciones: "Es un tema que me provoca fatiga, cansancio. Que las instituciones se pongan las pilas. Cada año igual. Nosotras sólo debemos dedicarnos a jugar al futbol".

Además, tras haber ganado el Mundial, las jugadoras de la selección reclamaron cambios para volver. Sobre ello, ha expresado que: "Me gustaría que esto quedara en privado. No me gusta extenderlo públicamente. Es un tema entre nosotras".

Rubiales dimitió el pasado domingo y al ser preguntada por ello, ha afirmado que: "No me voy a meter ahí. Faltan cosas por hablar. Es un tema colectivo y estamos en contacto con la federación".

Además, sobre los ya realizados en la federación, no quiso apuntar nada, pero aprovechó para reclamar lo que se merecen: Celebrar los éxitos: "Me gustaría disfrutar de un día tan bonito. No todos los días deben estar marcados por la polémica. Nos merecemos disfrutar de nuestros éxitos y parece mentira pero no lo estamos haciendo".

También fue preguntada por la igualdad, un tema del que: "Nos queda mucho. Si empiezo, no paro. Hemos abierto un camino, pero queda mucho tramo por hacer".