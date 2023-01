Velillas, el 'killer' de Nou Barris

El jugador de la Montañesa es el Pichichi en solitario del grupo 5 de Tercera Federación Tiene 36 años y es indiscutible en las alineaciones iniciales del entrenador gualdinegro, Raúl Paje

El grupo 5 de Tercera Federación tiene un máximo goleador en solitario desde la pasada jornada, la 16 de competición. Con 9 goles, el jugador de la Montañesa Fernando Velillas es el líder de los artilleros de la categoría y, además, capitán y hombre-gol de un recién ascendido de Primera Catalana que está siendo revelación.

“Creo que a nivel personal es mi mejor momento en la Montañesa. Me estoy cuidando bastante, están saliendo bastante bien las cosas. Estoy muy contento y aunque estar delante en la tabla de goleadores es gratificante en lo personal, he de decir que sin la ayuda de todo el equipo no sería posible”, reconoce este futbolista de 36 años que desde 2012 es un habitual en Tercera División.

Velillas siempre habla del trabajo en equipo, una de las claves de que en club que preside precisamente el que fuera un auténtico ‘killer’ del área, Pedro García, esté dando guerra en la zona alta. Aunque no es su labor predeterminada –“ahora juego de mediapunta, soy más pasador que goleador”, confiesa-, con actuaciones como la del domingo pasado -doblete contra el Girona B- su rol cambia. 9 goles marcados, dos de ellos de penalti y un tercero aprovechando el rechace de un penalti que le pararon. 2 asistencias –“y más que he dado pero que no cuentan porque no acabaron en gol”, dice entre sonrisas-. 14 partidos jugados de 16 y todos como titular, a las órdenes de Raúl Paje, debutante en Tercera tras lograr el ascenso gualdinegro la pasada temporada.

“Tenemos un muy buen entrenador, que está tocando las teclas perfectas para que el equipo esté funcionando como lo está haciendo”, señala ‘Veli’ sobre Paje. Tras las 16 primeras jornadas, la Montañesa comparte con el Sant Andreu el liderato en goles marcados, con 26, aunque el actual Pichichi no pierde de vista la filosofía de su entrenador: la defensa es el mejor ataque. “Sabe trabajar el día a día, defensivamente muy bien. Estamos haciendo goles pero lo que nos inculca Raúl es estar fuertes atrás y no encajar”, apunta.

Según datos de nuestro compañero Manolo Gol, Velillas lleva 500 partidos de amateur y un total de 257 goles en todas las competiciones. Pese a ello, no es muy amigo de objetivos. Prefiere pensar más en el día a día: “No me marco ningún reto. Llevo doce años en Tercera y mi máxima cifra es de 12 en mi primera temporada en el club. Yo creo que se trata de seguir trabajando y estar bien”.

Larga carrera

Júpiter, Cerdanyola, Badalona -este en Segunda B-, Martinenc, Montañesa -primera etapa, 2015-2016-, Terrassa, L’Hospitalet y de nuevo la ‘Monta’ -con una cesión al Júpiter en el primer semestre de 2021 forjan la carrera de Velillas en las categorías RFEF desde que Juanjo García le ordenara sustituir a Mechi en la matinal del 21 de octubre de 2012, en un Júpiter-Vilassar que acabó 3-4, con el dorsal 19 a la espalda. Como dato curioso, ‘Veli’ marcó su primer gol en Tercera… a la Montañesa de Manolo González. Fue el 11 de noviembre, en la Bombonera de Nou Barris y con Víctor Cócera en la meta gualdinegra. Pese a su gol, el Júpiter perdió aquel día 3-2.

Antes de debutar en Tercera División, Velillas ya era un consumado ariete. Hablamos de sus años en el Canyelles, Turó de la Peira e incluso en el CF Canonja, en Tarragona. ‘Veli’ llegó a marcar ¡40 goles! en la antigua Segunda Territorial, la temporada 2006-2007, antes de cumplir los 21 años. Y en Canyelles aún recuerdan aquel tridente de la temporada 2010-2011 en Preferente: Velillas (18 goles), Kañi (17) y Silver (14). 49 de los 66 goles que marcó el equipo de Daniel Cruz. ¡Ahí es nada!

Antes, la promoción

Ha llovido mucho desde entonces. Ahora, ‘Veli’ vuelve a tener un idilio con el gol, tras una carrera solo emborronada por aquella lesión de cruzados en su etapa en el Hospi. No obstante, el de Nou Barris lo tiene claro: “Si tengo que elegir entre el Pichichi y jugar la promoción de ascenso, me quedo con lo segundo, ya que sería un gran premio. Me gustaría que gente más joven que yo, que nunca ha podido jugarla, pudiera disfrutarla. Sería una gran temporada para nosotros”.

Una gran temporada que comparte con su incansable afición, a la que califica de “verdadero jugador número 12. Están siempre ahí y solo te piden que corras y lo des todo y el resultado las da igual. Es muy gratificante cuando vas a campos como el de la Rapitenca y ver a 50 ó 60 personas que nos animan. Es casi como si jugáramos en nuestro campo”.

Y con 36 años es inevitable preguntar por su futuro: “No miro más allá. Quiero acabar bien esta temporada y seguir cuidándome y haciendo lo que más me gusta que es jugar a fútbol. Cuando acabe la temporada, valoraremos como estoy y a dónde ha llegado el equipo, que es lo más importante, y veremos lo que se puede hacer. La verdad es que no veo aún mi retirada”. Velillas tiene cuerda para rato y más vistiendo la gualdinegra. Este fin de semana descansará al haber visto la quinta amarilla, pero que nadie lo dude: aún le quedan muchos goles por celebrar.

"La Montañesa es mi casa"

Con permiso del Canyelles, la Montañesa es el club de la vida de ‘Veli’. Ha vestido muchas camisetas, pero la gualdinegra la siente como la más cercana. La vistió por primera vez la temporada 2015-2016, a las órdenes de Toni Escudero, y regresó a Nou Barris en 2019, antes de la pandemia: “La Montañesa es mi casa. Llevo cinco temporadas en el club, soy del barrio de toda la vida. Hasta que me casé hace diez años, viví y me crié en la calle de arriba del campo de la ‘Monta’. Además, mi abuelo y mi padre también jugaron en el club. Sí, es mi casa y así lo siento”, reconoce el actual máximo goleador de Tercera Federación.

SUS NÚMEROS COMO AMATEUR (datos, Manolo G.)

Temporada, club (categoría), partidos disputados y goles marcados

05-06: Canyelles (2ª Regional) 30-19

06-07: Canyelles (2ª Regional) 32-40 (Campeón y ascenso)

07-08: Canyelles (1ª Regional) 33-30 (Campeón y ascenso)

08-09: Canyelles (Preferente) 12-6

09-10: Turó Peira (1ª Regional) 28-20 (+ 2-4 Promoción y ascenso)

10-11: Canyelles (Preferente) 25-18

11-12: Turó Peira (2ª Catalana) 16-14 y Canonja (2ª Catalana) 11-6

12-13: Canyelles (2ª Catalana) 6-9 y Júpiter (3ª División) 31-6

13-14: Cerdanyola (3ª División) 21-7 y Badalona (2ª B) 13-0

14-15: Martinenc (3ª División) 29-11

15-16: Montañesa (3ª División) 35-11

16-17: Terrassa FC (3ª División) 37-8 (+ 2-1 Promoción de ascenso)

17-18: L’Hospitalet (3ª División) 36-6 (+ 2-0 Promoción de ascenso)

18-19: L’Hospitalet (3ª División) 1-0 (lesión)

19-20: Montañesa (1ª Catalana) 18-10 (ascenso)

20-21: Montañesa (3ª División) 5-0 (+ 1-0 Copa Rey) y cedido Júpiter (1ª Cat.) 15-3

21-22: Montañesa (1ª Catalana) 24-10 (campeón y ascenso)

22-23: Montañesa (3ª División) 14-9 (+ 2-0 Campeonato Catalunya Amateur)

Liga: 472-243

Promociones: 6-5

Copa del Rey: 1-0

Copa Catalunya: 12-2

Selección Catalana Amateur: 7-7

Campeonato Catalunya Amateur: 2-0

TOTAL AMATEUR: 500 partidos y 257 goles