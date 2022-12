Tercera Federación: La primera vuelta, a juicio desde el banquillo

Los 16 entrenadores que acabaron la primera vuelta opinan sobre la situación de sus equipos y la de la categoría Casi todos coinciden en valorar la igualdad existente en una competición de solo 30 jornadas

El grupo 5 de Tercera Federación acaba de cerrar la primera vuelta. Y es hora de hacer balance. SPORT ha contactado con todos los entrenadores que han finalizado la primera parte de competición, con el objetivo de que pasen revista a la situación de sus equipos y también de la categoría.

A todos ellos se les han planteado cuatro preguntas. Dos, referentes a su propio equipo y otras dos a nivel general. La última de ellas les propone elegir a los cinco futbolistas que más les hayan llamado la atención en las quince primeras jornadas. Una elección que para muchos ha sido complicada, teniendo en cuenta que las reglas establecidas solo les permitían incluir a un máximo de dos jugadores de su propio equipo.

Y aquí los tienen. Uno a uno, por orden de clasificación al llegar al ecuador del torneo. Pasen y lean.

La Montañesa de Raúl Paje ha sido una de las revelaciones de la competición | SANDRA VERICAT (MONTAÑESA)

IGNASI SENABRE (Europa, 1º con 36 puntos)

1) ¿Cómo valora el rendimiento de su equipo en la primera vuelta?

Perfecto no, pero inmaculado sería la palabra. Brillante. Solo nos hemos dejado nueve puntos por el camino, prácticamente inmejorable.

2) ¿Qué cree que debe mejorar su equipo en lo que resta de Liga?

Lo importante es ser constantes y regulares. Es muy difícil ganar 11 de 15 partidos en Tercera, siendo el equipo menos goleado y el segundo más goleador a solo un gol del primero. Lo que nos da miedo es no poder mantener esta regularidad, pero el objetivo es mantenerla.

3) ¿Qué es lo mejor y lo peor de lo que ha visto en la competición hasta ahora?

Lo mejor es que es una categoría muy igualada, todos los partidos son muy abiertos y te puede ganar cualquiera. Esto le da una cierta intriga a la competición. Lo peor, nada. Todo funciona bastante bien.

4) ¿Cuáles son los cinco jugadores que más le han gustado hasta ahora?

Walid (Badalona), Velillas (Montañesa), Sanku (San Cristóbal), Raúl Martínez (L’Hospitalet) y Javi Eslava (Castelldefels).

DANI ANDREU (San Cristóbal, 2º con 28 puntos)

1) ¿Cómo valora el rendimiento de su equipo en la primera vuelta?

Solo llevo nueve jornadas en el equipo, pero es una competición muy igualada, es cierto que el Europa ha tenido dos achuchones y se ha separado el grupo perseguidor y parece que es el equipo con más estructura y más calidad del grupo. Pero el resto de equipos, debido a esta igualdad que hay, creo que va a ser una liga competida como la primera vuelta, que va a haber equipos que en la segunda vuelta van a cambiar su rendimiento y que seguramente hasta las cinco últimas jornadas no esté nada claro ni por arriba ni por abajo.

2) ¿Qué cree que debe mejorar su equipo en lo que resta de Liga?

Nosotros tenemos muchas cosas que mejorar, como todos los equipos, quizás lo más importante sea tener un poquito más de pausa con el balón en según qué zonas del campo y generar un poquito más de combinación. Pero un poquito, porque nosotros no tenemos equipo jugar de una determinada manera, pero sí de hacer alguna cosa más y estoy muy contento porque lo vamos haciendo. Mejorar se puede mejorar todo, a nivel estratégico, a nivel táctico y a nivel físico mantener todo lo que tenemos que es muy bueno.

3) ¿Qué es lo mejor y lo peor de lo que ha visto en la competición hasta ahora?

Voy a empezar por lo peor y la verdad es que no puedo comentar nada que sea lo peor. Todo lo que he vivido hasta ahora es bueno, es bonito. El nivel de los equipos, no dicho por mí, sino también por mis compañeros, es superior al de otros años, el tema arbitral es muy correcto, hay muy buenos árbitros; los campos cada vez están mejor, el nuestro en particular está espectacular… Me quedo con lo bueno, lo bien trabajados que están los equipos, lo profesionales que son muchos de ellos, la mayoría, yo creo que todos, cada uno a nuestra manera, y la competencia que hay. Cada partido es una guerra y nadie puede jugarse nada a un resultado claro, en un sentido o en otro, porque corre el riesgo de perderlo.

4) ¿Cuáles son los cinco jugadores que más le han gustado hasta ahora?

La verdad es que hay muchos futbolistas que están rayando a un nivel muy alto. La lista se me queda muy corta, pero diría a Mario Domingo (Europa), Joel Roca (Girona B), Hamza Bellari (Pobla Mafumet) y Mario Canti y Max Llovera (San Cristóbal).

XAVI MOLIST (Sant Andreu, 3º con 28 puntos)

1) ¿Cómo valora el rendimiento de su equipo en la primera vuelta?

Mejorable. Nuestra idea es estar mucho más cerca del Europa o incluso por encima y no lo estamos. Estamos a ocho puntos, creo que nos ha penalizado mucho este último mes la derrota al campo del Europa, después en casa contra el Girona, que nos remontan en los últimos minutos y este último empate en casa del Vilafranca... Al final creo que podríamos estar mucho más cerca, pero hemos tenido problemas de lesiones, problemas de gente enferma que ha tenido que jugar porque no teníamos más jugadores y nos ha penalizado muchísimo pero no son excusas. Tenemos que hacer una segunda vuelta mucho mejor que la primera para acercarnos al líder.

2) ¿Qué cree que debe mejorar su equipo en lo que resta de Liga?

Todo. Si estamos a ocho puntos del líder es que no hemos estado a la altura del nivel que han tenido ellos. Tenemos que mejorar sobre todo defensivamente, que en el último mes nos han hecho demasiados goles y ofensivamente sí que estamos mucho mejor de lo que estábamos a principios de temporada, pero aun así necesitamos que jugadores que estaban llamados a ser goleadores tengan estas opciones de marcar y que el equipo marque más goles.

3) ¿Qué es lo mejor y lo peor de lo que ha visto en la competición hasta ahora?

Para mí, lo mejor es que la liga es competitiva, cualquier equipo te puede ganar si no haces las cosas bien y eso hace que haya más nivel. Lo peor, el estado de diferentes campos, incluido el nuestro. Están duros y el césped se tendría que cambiar pero es lo que hay y esperamos que se vayan cambiando poco a poco como ha pasado en otros campos.

4) ¿Cuáles son los cinco jugadores que más le han gustado hasta ahora?

Aunque es complicado quedarme con solo cinco, porque me han gustado muchos y apostaría por más de los míos, elijo a Jaume y Josu (Sant Andreu), Sergi Pastells y Adri Gené (Europa) y Marc Nierga (Peralada).

RAÚL PAJE (Montañesa, 4º con 26 puntos)

1) ¿Cómo valora el rendimiento de su equipo en la primera vuelta?

Ha sido muy notorio, le pondría un notable alto al equipo. No pongo un excelente porque siempre se puede mejorar, pero por de dónde veníamos, lo que somos, lo que tenemos y demás, estamos sacando un rendimiento muy importante. En los 15 partidos hemos competido muy bien y la clasificación se adecua a nuestro rendimiento. Esperamos seguir así en la segunda vuelta.

2) ¿Qué cree que debe mejorar su equipo en lo que resta de Liga?

Quizás los números en contra, llevamos demasiados pese a ser el sexto equipo menos goleado, pero estamos en la categoría que estamos y los rivales tienen mucho talento arriba y en cualquier situación que puedas conceder te penalizan. Todos los equipos están muy bien armados. Somos el equipo máximo goleador pero a pesar que concedemos poco tenemos que seguir mejorando el sistema defensivo.

3) ¿Qué es lo mejor y lo peor de lo que ha visto en la competición hasta ahora?

En cuanto a lo mejor, estamos viendo una Tercera División de lo mejor en los últimos años. El nivel de los jugadores se adecúa a la categoría e incluso a muchos se les queda pequeña. A nivel de cuerpo técnico hay mucho nivel y te enriquece en cuanto a la hora de plantear partidos, la complejidad, estructuras... Todos los equipos están muy bien preparados y a nivel táctico se ven cosas interesantes. Tanto por arriba como por abajo está por definir. Y en cuanto a lo peor, quizás alguna mejora a nivel de competición o logística por parte de la Federación pero no destacaría nada a nivel negativo.

4) ¿Cuáles son los cinco jugadores que más le han gustado hasta ahora?

Sanku (San Cristóbal), Sergi Solans (Peralada), Marc Vito (Europa), Jaime (Sant Andreu) y Roger García (Fundació Grama).

Castelldefels y Peralada han firmado un buen inicio de Liga en Tercera | PIERO ÁLVAREZ

MIQUEL ÀNGEL MUÑOZ (Peralada, 5º con 26 puntos)

1) ¿Cómo valora el rendimiento de su equipo en la primera vuelta?

Nuestro equipo ha ido de menos a más. Se van recuperando futbolistas y está en proceso. Pero de momento, como en el colegio, progresa adecuadamente. Pienso que la valoración actual es del 6 al 7.

2) ¿Qué cree que debe mejorar su equipo en lo que resta de Liga?

Pienso que como el resto de equipos de la competición, pensamos que tenemos margen de mejora. La cuestión es si saber si nuestra mejora es lo suficiente como para seguir compitiendo de la manera que lo estamos haciendo. La competición dictara sentencia.

3) ¿Qué es lo mejor y lo peor de lo que ha visto en la competición hasta ahora?

Lo mejor. La competición en sí. La igualdad entre todos y lo competidos que resultan todos los puntos. La categoría es muy fuerte y dura a la vez. Todos los equipos están muy bien trabajados y sumar cuesta un mundo. Estás obligado a dar el máximo siempre. Lo peor... Nada en particular.

4) ¿Cuáles son los cinco jugadores que más le han gustado hasta ahora?

Es difícil. Destacaría a mis 21 futbolistas por encima de todos, pero si tengo que quedarme con cinco de nuestros rivales, me quedo con Toro (Vilafranca), Adri Gené (Europa), Josu (Sant Andreu), Juvanteny (Tona) y Sergi Cadena (Sants).

ÀXEL VIZUETE (Girona B, 6º con 23 puntos)

1) ¿Cómo valora el rendimiento de su equipo en la primera vuelta?

Claramente hemos ido de menos a más, como era de esperar ya que la plantilla es completamente nueva, muy joven y era volver a empezar. Hemos acabado la primera vuelta muy bien, a un grandísimo nivel y en una buena posición para empezar la segunda vuelta.

2) ¿Qué cree que debe mejorar su equipo en lo que resta de Liga?

Nos ha faltado regularidad en general y hemos acabado mostrando un grandísimo potencial ofensivo. No obstante, tenemos que mejorar los registros defensivos que nos darán la estabilidad y regularidad que necesitamos.

3) ¿Qué es lo mejor y lo peor de lo que ha visto en la competición hasta ahora?

No sabría decir qué ha sido lo peor hasta ahora, pero en cuanto a lo mejor, destacaría el nivel que ha mostrado el Europa, aunque considero que será difícil que lo mantenga cuando lleguen los contratiempos y las dificultades. También mencionaría al Sants, que dentro de la dificultad de no saber hasta el último momento en qué categoría competiría, lo está haciendo muy bien. A nivel general, destacó la igualdad de la categoría. Todos los partidos están siendo muy disputados.

4) ¿Cuáles son los cinco jugadores que más le han gustado hasta ahora?

Guillem Trilla (Fundació Grama), Marc Nierga (Peralada), Marc Vito (Europa) y Karim L’Koucha y Shinn Katsushima (Girona B).

MIKI CARRILLO (Castelldefels, 7º con 23 puntos)

1) ¿Cómo valora el rendimiento de su equipo en la primera vuelta?

Al rendimiento del equipo le pondría un notable alto. Después de un inicio irregular donde hasta la jornada cinco no encontramos el buen camino y a partir de ahí creo que el equipo ha encontrado una buena dinámica de juego y de resultados y está a un gran nivel. Es verdad que el inicio fue irregular y por eso no les pongo un notable alto y no el excelente, pero estoy muy contento con el rendimiento del equipo.

2) ¿Qué cree que debe mejorar su equipo en lo que resta de Liga?

Me gustaría que estos dos partidos que quizás hemos tenido un par de tropiezos o de días que no hemos sido reconocibles, o momentos como el día del Sants o esos 15-20 minutos con la Montañesa que no se puedan repetir. Al final es futbol y pasan cosas así en momentos clave, pero han sido igual los dos puntos negros y hay que esperar que estas cosas no se repitan.

3) ¿Qué es lo mejor y lo peor de lo que ha visto en la competición hasta ahora?

Lo mejor que he visto en esta competición es que hay una igualdad muy grande entre los equipos. Es muy difícil ganar cada partido, hay mucha igualdad y eso hace que la liga sea apasionante y dura, pero también muy divertida porque se puede dar cualquier resultado. El punto negativo es el número de equipos. Creo que es una liga muy corta, que no es acorde con la categoría en la que estamos y repito, siempre he conocido, desde que soy entrenador de tercera hace muchos años, ligas de 20 equipos, y me parece una liga muy corta y de pocos equipos.

4) ¿Cuáles son los cinco jugadores que más le han gustado hasta ahora?

Sergi Pastells (Europa), Josu (Sant Andreu), Sergi Solans (Peralada), Dimas (Montañesa) y Javi Eslava (Castelldefels).

HÉCTOR SIMÓN (L'Hospitalet, 8º con 20 puntos)

1) ¿Cómo valora el rendimiento de su equipo en la primera vuelta?

Nuestro rendimiento ha sido irregular teniendo en cuenta nuestros objetivos. Eso ha hecho que el equipo haya mostrado cierta inestabilidad. Todos los jugadores han puesto de su parte pero hemos acusado bajas de jugadores llamados a ser importantes como Pedraza, Canario, Peris, Óscar Gómez…

2) ¿Qué cree que debe mejorar su equipo en lo que resta de Liga?

Sobre todo tenemos que recuperar solidez defensiva, para hacer buenos nuestros números en ataque. Se nos han escapado muchos puntos en los últimos minutos.

3) ¿Qué es lo mejor y lo peor de lo que ha visto en la competición hasta ahora?

Lo mejor y lo peor, según se mire, ha sido la igualdad. Hemos comprobado que si no estás al 100% es muy difícil sumar en esta categoría.

4) ¿Cuáles son los cinco jugadores que más le han gustado hasta ahora?

Alan Baró (Peralada), Adri Gené y Marc Vito (Europa) y Cristian Lobato y Albert López (L’Hospitalet).

El debutante Tona ha dado la talla en la primera vuelta | ÁLEX R. (UE TONA)

ADOLFO BAINES (Pobla Mafumet, 9º con 20 puntos)

1) ¿Cómo valora el rendimiento de su equipo en la primera vuelta?

De manera satisfactoria, dado que somos un equipo muy joven, en el que prácticamente la mitad de la plantilla no tenía experiencia en la categoría y que además nos hemos visto asolados por las lesiones.

2) ¿Qué cree que debe mejorar su equipo en lo que resta de Liga?

Sin duda alguna, contundencia defensiva. Los equipos crecen a partir de ser muy sólidos defensivamente y en ese apartado ha habido partidos en los que hemos estado muy ‘tiernos’.

3) ¿Qué es lo mejor y lo peor de lo que ha visto en la competición hasta ahora?

Lo mejor, la gran igualdad existente entre todos los equipos. Puedes ganar y perder contra cualquiera y eso hace que sea una categoría muy competitiva. Lo peor, el mal estado de muchos campos en los cuales la hierba sintética se ha convertido prácticamente en una áspera y dura moqueta.

4) ¿Cuáles son los cinco jugadores que más le han gustado hasta ahora?

Sergi Solans (Peralada); Javier Eslava (Castelldefels); Adri Gené (Europa); Cristian Gómez (L’Hospitalet) y Nil Garrido (Pobla Mafumet).

RICARD FARRÉS (Tona, 10º con 20 puntos)

1) ¿Cómo valora el rendimiento de su equipo en la primera vuelta?

La verdad es que estamos muy contentos porque la respuesta del equipo, de momento, es de notable, pero somos conscientes de que todavía tenemos margen de mejora.

2) ¿Qué cree que debe mejorar su equipo en lo que resta de Liga?

Debemos intentar alargar nuestra mentalidad competitiva a lo largo del partido entero, se han escapado puntos por desconectar del partido en momentos puntuales y no dar valor a cualquier detalle por pequeño que sea. Evidentemente también deben mejorar las prestaciones como local, se han sumado pocos puntos en casa.

3) ¿Qué es lo mejor y lo peor de lo que ha visto en la competición hasta ahora?

Lo mejor, futbolísticamente, el nivel. Todos los equipos tienen propuestas interesantes y cada partido es un regalo para cualquier aficionado. En cuanto a lo peor, me entristece ver que, por el nivel de fútbol que se ofrece, hay poca afluencia de público en general y sobre todo en equipos históricos y con mucho nombre en el fútbol .

4) ¿Cuáles son los cinco jugadores que más le han gustado hasta ahora?

Parto de la base de que los más me han gustado son mis 21 jugadores en el Tona, pero de otros equipos escojo a Sergi Solans (Peralada), Alexis García (Vilafranca), Javi Eslava (Castelldefels), Biel Farrés (Girona B) y Guillem Escarrabill (Fundació Grama).

MANU PELÁEZ (Fundació Esp. Grama, 11º con 17 puntos)

1) ¿Cómo valora el rendimiento de su equipo en la primera vuelta?

A nivel clasificatorio, malo. Todos querríamos tener más puntos, los hemos merecido... pero es un balance bueno si miramos la evolución de gente joven y el grupo. Está unido y la gente joven está progresando muy bien. Tenemos menos puntos de los que quizás merecíamos.

2) ¿Qué cree que debe mejorar su equipo en lo que resta de Liga?

El equipo debe mejorar la eficacia arriba, estamos generando ocasiones y no convirtiéndolas en gol y también debemos mejorar la forma de competir. La Tercera es una categoría que es básicamente competir y lucha, caer, segundas jugadas... Hemos mejorado, antes éramos un poco más blandos y el hándicap son las dos áreas. Debemos defender mejor los centros laterales.

3) ¿Qué es lo mejor y lo peor de lo que ha visto en la competición hasta ahora?

Lo mejor, la competencia de cada partido. Todos los rivales están bien trabajados, todos tienen buenos jugadores y el primero puede ganar al último y a la inversa. No hay demasiados marcadores holgados. Lo peor es que es una categoría que, en comparación a la juvenil, donde he estado los últimos años, pierde algo de riqueza táctica. Es un poco más juego directo, duelos, caídas...

4) ¿Cuáles son los cinco jugadores que más le han gustado hasta ahora?

Javi Eslava (Castelldefels), Pau López (Europa), Josu (Sant Andreu), Alexis García (Vilafranca) y Roger García (Fundació Grama).

CRISTIAN GARCÍA (Vilafranca, 12º con 16 puntos)

1) ¿Cómo valora el rendimiento de su equipo en la primera vuelta?

El equipo ha ido de menos a más, teniendo en cuenta que llegué ya empezado el campeonato. Nuestro objetivo es la salvación y hemos conseguido acabar la primera vuelta con ese objetivo conseguido. Daría un aprobado al rendimiento del equipo.

2) ¿Qué cree que debe mejorar su equipo en lo que resta de Liga?

Debemos seguir pensando que nuestra mejora está en no encajar goles, como hemos hecho durante la secuencia de partidos donde hemos conseguido sumar puntos y alejarnos de las últimas posiciones.

3) ¿Qué es lo mejor y lo peor de lo que ha visto en la competición hasta ahora?

Lo mejor, el CE Europa, equipo que está cumpliendo con su objetivo de manera sobrada. Lo peor, el nivel de la categoría. Creo que va bajando año tras año,

4) ¿Cuáles son los cinco jugadores que más le han gustado hasta ahora?

Alexis García (Vilafranca), Javi Eslava (Castelldefels), Sergi Solans (Peralada), Ibuki Nemoto (Badalona) y Karim L’Koucha (Girona B).

El Sants de Borja López marca la zona de permanencia | DAVID RAMÍREZ

BORJA LÓPEZ (Sants, 13º con 15 puntos)

1) ¿Cómo valora el rendimiento de su equipo en la primera vuelta?

El rendimiento ha sido bueno. Terminamos la primera vuelta fuera de los puestos de descenso y lo más importante, hemos crecido mucho como equipo y cada vez somos más reconocibles.

2) ¿Qué cree que debe mejorar su equipo en lo que resta de Liga?

Estamos en medio de un proceso. De nuestro proceso, que es totalmente diferente al del resto. Debemos mejorar muchas cosas para poder seguir siendo competitivos. Somos un equipo muy joven que ha tenido que adaptarse a la exigencia de la categoría en tiempo récord.

3) ¿Qué es lo mejor y lo peor de lo que ha visto en la competición hasta ahora?

Lo mejor, la competitividad. Todos los equipos son muy competitivos. Todos suman. Cualquiera le puede ganar a cualquiera. Lo peor, el nivel de los arbitrajes. En general. muchos no están a la altura de la categoría.

4) ¿Cuáles son los cinco jugadores que más le han gustado hasta ahora?

Víctor Aliaga (Europa), Josu (Sant Andreu), Dimas (Montañesa), Omar (Rapitenca) y Javi Eslava (Castelldefels).

SANTI ÁLVAREZ (Badalona, 14º con 13 puntos)

1) ¿Cómo valora el rendimiento de su equipo en la primera vuelta?

Según lo previsto. En línea ascendente, intentando adaptarnos a la competición y haciendo que todos mejoren individualmente para que el equipo compita mejor.

2) ¿Qué cree que debe mejorar su equipo en lo que resta de Liga?

Muchas cosas en general, aunque lo más importante es aprender a cerrar los partidos. Intentar que el rendimiento ofrecido en el juego se refleje en el marcador.

3) ¿Qué es lo mejor y lo peor de lo que ha visto en la competición hasta ahora?

Lo mejor, el nivel individual de los futbolistas, ya que todos los equipos tienen jugadores que podrían estar en categorías superiores. Lo peor, mejor no lo digo.

4) ¿Cuáles son los cinco jugadores que más le han gustado hasta ahora?

Sergi Solans (Peralada), Alexis García (Vilafranca), Marc Roquet (Tona), Sergi Pastells (Europa) y Carlos Guzmán (Sant Andreu).

ALBERTO AYBAR 'PEQUE (Vilassar Mar, 15º con 10 puntos)

1) ¿Cómo valora el rendimiento de su equipo en la primera vuelta?

Por debajo de lo esperado. La verdad es que esperaba mucho más del rendimiento en esta primera vuelta, pero queda margen de mejora para el futuro.

2) ¿Qué cree que debe mejorar su equipo en lo que resta de Liga?

Tenemos que mejorar en lo mental y en lo psicológico. Cuando un equipo está en esta dinámica, todo se pone de espaldas y cuesta más ganar los partidos. En estas vacaciones intentaremos venir con ese ‘reset’ que es importante para afrontar la segunda vuelta. Debemos mejorar futbolísticamente en algunas cosas, pero tenemos equipo para superar esta situación.

3) ¿Qué es lo mejor y lo peor de lo que ha visto en la competición hasta ahora?

Para mí, lo peor es la reducción a 16 equipos. Queda muy corta esta Liga y no hay tiempo para fallos. Lo ideal sería una liga de 18. En cuanto a lo mejor, es que el nivel competitivo de todos los equipos es muy fuerte. Ese salto de calidad que se está imponiendo es positivo, pero insisto que sería mejor con 18 equipos que con 16.

4) ¿Cuáles son los cinco jugadores que más le han gustado hasta ahora?

Javi Eslava (Castelldefels), Esteve Monterde (Vilassar Mar), Sergi Pastells (Europa), Josu (Sant Andreu) y Karim L’Koucha (Girona B).

GUILLERMO CAMARERO* (Rapitenca, 16º con 10 puntos)

1) ¿Cómo valora el rendimiento de su equipo en la primera vuelta?

Considero que el equipo ha sido merecedor de más puntos, ha disputado de tú a tú a todos los rivales con posibilidades hasta el final del partido, salvo en Tona y Peralada. Partimos de un equipo que, en su mayoría, tiene jugadores que vienen de menor categoría y aun así ha sido merecedor de más puntos. Hemos sido muy penalizados por nuestros propios errores, muchas veces individuales.

2) ¿Qué cree que debe mejorar su equipo en lo que resta de Liga?

Creo que el equipo debe reforzarse con jugadores de más calidad para ser más determinantes en ambas áreas y crear más competencia dentro de la misma plantilla. Es necesario poder competir mejor, siendo más efectivo en área rival y no cometiendo tantos errores en la propia.

3) ¿Qué es lo mejor y lo peor de lo que ha visto en la competición hasta ahora?

En aspectos positivos, destacaría la igualdad que existe. Todos los rivales pueden puntuar contra cualquiera y cada semana podemos ver resultados a priori sorprendentes. No veo aspectos negativos a destacar.

4) ¿Cuáles son los cinco jugadores que más le han gustado hasta ahora?

Sergi Solans (Peralada), Álex Cano (Europa), Javi Eslava (Castelldefels), Josu (Sant Andreu) y Omar (Rapitenca).

(*) Guillermo Camarero estuvo al frente del equipo tras la marcha de Albert Company, con quien trabajó como segundo entrenador. A partir de la segunda vuelta, el entrenador de la Rapitenca será Carlos Ríos.

16 entrenadores, 16 opiniones. Desde la Redacción de SPORT, nuestro agradecimiento a técnicos y departamentos de Prensa de los clubes del grupo 5 de Tercera Federación para la realización de esta encuesta, a cargo de Manolo G., Cristina Moreno, Roger Payró y Lluís Payarols.