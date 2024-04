Propósito de enmienda en los tres equipos de Primera RFEF

Apenas restan siete jornadas para el final de liga y los tres clubes catalanes de Primera RFEF, Nàstic, Sabadell y Cornellà, luchan a muerte por sus respectivas metas, el ascenso en Tarragona y la permanencia en la Nova Creu Alta y en el Baix Llobregat.

Los granas vencieron, los arlequinados empataron y los verdes perdieron, pero sus tres entrenadores coincidieron en un propósito claro de enmienda, porque más allá de los resultados, el juego en los tres casos estuvo algo lejos de lo esperado y deseado.

Dani Vidal, preparador del Nàstic, reconocía que “en la segunda parte el partido ha cambiado. Hemos empezado a perder todas las segundas jugadas y eso, ante un equipo tan físico como el Fuenlabrada y con juego directo, si no ganas esos duelos lo normal es que tengas poco juego".

"Lo positivo es que defendimos bien y apenas hemos concedido opciones”, comentó. Un segundo acto que obliga a la reflexión de cara a la visita a Tarazona.

Óscar Cano, entrenador del Sabadell, también dijo tras el decepcionante 1-1 ante el Teruel que “hay un plus de estrés a estas alturas de liga y por la situación en la tabla. Aparecen la ansiedad y los errores. El partido se iba muriendo en la segunda parte, lo teníamos controlado y en un error puntual nos vamos con dos puntos menos”.

El míster arlequinado incidía en que “hay que seguir remando. Vamos a tratar de ser optimistas aunque con aspectos como las lesiones se me queda cara de tonto. El fútbol nunca te espera y lo mejor es no mirar atrás, eso no ayuda nunca. Hay muchos nervios y el partido fue una colección de errores, me sabe muy mal por la gente”. El Sabadell es ahora 17º y el domingo hay una nueva final en Tajonar.

Con los mismos puntos, 34, pero fuera del descenso, está el Cornellà. Peligroso bache para los de Riutort, quien tras perder en Irún señaló que “sabíamos que el Real Unión tendría el plus de energía del cambio de entrenador. En la segunda parte nos costó más, y su empuje nos metió atrás. Con su gol nos faltó algo de ritmo”.

Tres análisis coincidentes. Hay tiempo y toca mejorar para alcanzar las metas.