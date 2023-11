Milà se despide del Sabadell y Carlos Rosende le sustituye

El club confirmó al nuevo director deportivo, que tiene experiencia como secretario técnico del Dépor durante dos años Sustituye así a Jaume Milà, que se despidió en rueda de prensa. Gerard Bofill, que estará contra el Lugo, será el siguiente en caer

Siguen cayendo las fichas del dominó en el Sabadell. Después de confirmar el cese de Jaume Milà como director deportivo, este miércoles se anunció que Carlos Rosende será su sucesor.

De 35 años y con experiencia previa como secretario técnico durante dos temporadas del Deportivo de la Coruña, bajo su mandato en el club gallego llegaron refuerzos como el meta Ian Mackay, precisamente desde el Sabadell, y el delantero Lucas Pérez. La primera decisión que deberá tomar el nuevo director deportivo en el Centre d’Esports es la de elegir entrenador, pues Gerard Bofill está sentenciado tras la salida de Milà, su gran valedor. Según ‘Ràdio Sabadell’, Óscar Cano, al que Rosende ya eligió durante su etapa en Riazor, es el gran favorito.

Bofill, eso sí, se sentará en el banquillo este próximo domingo contra el Lugo mientras se atan todos los cabos. Así lo confirmó el director general del Sabadell, Bruno Batlle, en la rueda de prensa de despedida de Jaume Milà. El ya exdirectivo arlequinado compareció en rueda de prensa en la Nova Creu Alta y defendió su gestión pese a los malos resultados cosechados.

“Mi intención en ningún momento es justificarme. Me responsabilizo. Creo que la plantilla es buena y que el tiempo me dará la razón, ojalá sea con el cuerpo técnico actual. Habría hecho las mismas cosas con la convicción del fútbol base. Imagino que el contexto, la primera experiencia, la presión mediática... te hace que puedas dudar de ti cuando la pelota no entra”, explicó.

“El club me ha planteado seguir en el fútbol base, pero mi etapa en el Sabadell acaba con el primer equipo. Lo he dado todo, estoy vacío y necesito priorizar otros proyectos", añadió al tiempo que respondió las incendiarias palabras de Miki Lladó, predecesor de Bofill, en las que dijo que Milà no terminó de confiar en él y que era su mano derecha a quien quería al frente. “Conozco a Miki y es una persona fantástica, pero en una situación complicada en la que, a veces, puedes reaccionar de una manera que no es correcta. No le doy importancia ni tengo ningún reproche”.