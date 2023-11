El Sabadell, en caída sin frenos

El conjunto de Gerard Bofill sigue encallado, y ya son cinco las derrotas seguidas Los arlequinados realizaron la presentación del fútbol base

El Sabadell sigue en caida libre, y la distancia con el colista del grupo es de un punto después de la victoria del Sestao River. Los arlequinados cayeron ante el filial de la Real Sociedad, que es el nuevo líder, igualado a puntos con la Cultural Leonesa. Con el 0-2 la cosa se puso complicada, pero el gol de Cristian recortó distancias y fue el el punto necesario para dar un paso adelante, pues la media hora restante el Sabadell jugó en campo contrario buscando con insistencia un segundo gol que hubiera salvado un punto, pero que no llegó. Fue un lucha e insistencia, de nuevo, sin premio.

El entrenador de los vallesanos valoró la derrota al final del encuentro ante los potrillos donostiarras que finalizó sin puntuar: “La situación es muy compleja y no es cómoda. Se ve, se siente desde fuera, y tenemos una plantilla muy joven y esto no es bueno para nuestros jugadores. Me quedo con los últimos 35 minutos, que es cuando la plantilla ha sacado el orgullo y ha demostrar que tiene ganas. El sentimiento es de rabia, impotencia y ganas de cambiar las cosas. Salgo del vestuario y la mitad de la plantilla estaba llorando. Son conscientes que otra vez no hemos estado a la altura porque el resultado así lo refleja. Es una categoría muy dura donde es muy difícil dar la vuelta al resultado, hemos vuelto a tener un rival que sabe competir muy bien y lo ha demostrado hoy. Vuelve a ser un día duro, difícil, la dinámica continúa siendo negativa, pero el vestuario lo siente, está unido y cree. Tengo la plena confianza que esto cambiará. Tenemos que intentar evadirnos de lo que no podemos controlar. Entendemos que es un problema, pero no aislarnos de esto lo complicará todavía más”.

Presentación de la base

El domingo, dos horas antes del partido ante el Sanse, el Sabadell realizó la presentación de todo el Futbol Base. Los 62 equipos y más de 900 jugadores estuvieron presentes en una gran fiesta del fútbol formativo arlequinado. Antes, durante la presentación, y hasta una hora antes del partido disfrutaron de una Fan Zone, con música, bocadillos calientes, refrescos y muchos alicientes más.