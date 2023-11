El Nàstic pierde a Marc Fernández entre tres y cuatro semanas

El delantero del sufrió una rotura fibrilar en el músculo isquiotibial en el tramo final del partido ante el Sestao River El futbolista respondió a las críticas de los aficionados, que le acusaron de dejar al equipo con diez en un momento decisivo

El partido de la jornada pasada ante el Sestao River tuvo un alto coste para el Nàstic. El conjunto tarraconense confirmó las lesiones de Nacho González, que sufre una luxación en el hombro derecho, Joan Oriol, que tiene un edema muscular en el cuádriceps, y Marc Fernández, que sufre una rotura fibrilar en el músculo isquiotibial.

De las tres lesiones confirmadas por el club, la de Marc Fernández parece la más grave. La evolución marcará el tiempo de baja del delantero barcelonés, pero todo apunta a que estará en el dique seco durante un periodo aproximado de entre tres y cuatro semanas.

Marc Fernández cayó lesionado en los últimos minutos del encuentro ante el Sestao River, cuando el Nàstic ya había realizado todos los cambios. El dolor obligó al delantero a abandonar el terreno de juego y dejar a su equipo con 10, ya que temía que la lesión se agravase si forzaba en el tramo final. La decisión, a pesar de ser coherente, no gustó a los aficionados tarraconenses.

No suelo contestar a lo que se pueda decir de mi, y seguramente muchos tendréis razón, en que la pelota no me está entrando por lo que sea, y soy el primer autocrítico. Pero que se insinúe falta de profesionalidad o que no me quedo a ayudar a mis compañeros, por ahí no!! [ …]