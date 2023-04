El gran reto de Oliver Ballabriga

El Cerdanyola FC, en estos momentos, fuera del descenso a Tercera RFEF Solo restan cuatro jornadas para decidir el futuro del club vallesano en Segunda Federación. Su técnico, atiende a SPORT

Futuro incierto pero esperanzador para el equipo entrenado por Oliver Ballabriga, técnico del Cerdanyola FC. Fuera del descenso a falta de solo cuatro jornadas para que finalice la temporada, el club vallesano apura sus opciones de permanecer un año más en Segunda RFEF.

Tras un inicio de campaña complicado por la dubitativa presencia del equipo en Segunda RFEF, Ballabriga llegaba al banquillo del Cerdanyola FC procedente del CP San Cristóbal. La valoración del presente curso 2022/23, en palabras de su míster, "La temporada ha sido difícil desde el primer día. Hasta la misma semana de arrancar la competición, el club no sabía la categoría en la que jugaría. Tras una planificación diferente de la temporada, en el mercado de inviernos tuvimos que asumir bastantes fichajes que recondujeran la situación deportiva", confiesa a SPORT.

Ocho puntos de los últimos quince posibles dejan al Cerdanyola depender de sí mismo a falta de pocas jornadas. Una de las claves para lograr el objetivo de la permanencia pasa por dejar la portería a cero. "Pese a ser el equipo más goleado junto al Montijo, en los últimos partidos estamos haciendo un buen trabajo y estamos recibiendo pocos goles. Al final todo lo que sea mantener la portería a cero, significa sumar", añade Ballabriga.

Algo que empiezan a hacer los clubes a estas alturas de la competición es sacar la calculadora y medir que puntos necesita para sellar el objetivo. Ballabriga, en este caso, conocedor del trabajo que tiene por delante y del rendimiento dado, pone la salvación en seis puntos de los doce posibles. "Quedan cuatro jornadas para sumar mínimo seis puntos. Tenemos que trabajar como lo estamos haciendo, hemos revertido una situación muy complicada", explica el técnico.

Un buen tramo final de temporada da un revés anímico al equipo vallesano, que sale del descenso tras varios meses en zona peligrosa de la tabla. Ahora, el técnico, consciente de la labor hecha, no permite bajar los brazos y desperdiciar la temporada cuando solo quedan cuatro fechas, "El objetivo es pelear cada partido, tenemos cuatro finales. Estamos convencidos del trabajo que estamos haciendo y que tenemos que hacer", afirma.

La primera de las cuatro finales, mañana domingo en Melilla ante el líder de la categoría.

"Al final todo tiene sus desventajas, hay un desconocimiento de los equipos y jugadores pese a la información que tenemos de ellos. No tenemos las referencias que pueden tener otros equipos. Además, hacemos muchos kilómetros, aunque hay que darle las gracias al club por como está llevando la situación. Lo importante es descansar bien", el entrenador, Oliver Ballabriga, también tiene palabras para la dificultad del grupo. No obstante, también afirma que no lo utilizan como excusa sino como motivación.

Por último, el técnico del club del Vallés Occidental analiza que debe hacer su equipo para mantener la categoría: "A estas alturas no hay ningún equipo descendido ni asegurada la posición de play-off. Por lo tanto, todos los clubes tienen algo en juego y saldrán a luchar. Tenemos que estar preparados y llegar convencidos de nuestras posibilidades".

Las cuatro finales

Jornada 31

23 de abril, a las 11:30 horas. UD Melilla - Cerdanyola FC

Jornada 32

30 de abril, a las 18:00 horas. Cerdanyola FC - Atlético Paso

Jornada 33

7 de mayo, a las 18:00 horas. Villanovense - Cerdanyola FC

Jornada 34

14 de mayo, a las 18:00 horas. Cerdanyola FC - CP Cacereño