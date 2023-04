El Europa, en sus manos

Un domingo de posible ascenso... y de elecciones El día de Sant Jordi, el CE Europa se jugará el ascenso y sus socios escogerán presidente

Víctor Martínez, hasta ahora presidente del CE Europa y su aspirante a arrebatarle la presidencia del club, Hèctor Ibar, hablan con SPORT con la mira puesta en las elecciones del domingo. El próximo 23 de abril es día de Sant Jordi, de posible cambio en la presidencia del club europeísta y de posible ascenso a Segunda RFEF.

Ambos, con las ideas muy claras y una vez validados los avales necesarios para presentarse como candidatos a la presidencia, Víctor y Hèctor responden a nuestras preguntas:

¿Cuál ha sido su principal motivación para presentarse como candidato?

Víctor Martínez

Soy del CE Europa hasta la médula, y para mí, ser presidente del club es un honor. No me presento por afán personal, sino porque deseo seguir sirviendo al club. Después de seis años en la presidencia, mi equipo y yo hemos conseguido reconducir al club, económicamente y deportivamente. Ha empezado el crecimiento y no queremos que ahora se pare. Durante todo este tiempo he adquirido mucha experiencia y quiero devolvérsela al club todo lo que me ha dado.

Hèctor Ibar

En primer lugar, es porque tengo una gran estima por el club. Hace más de 18 años que entré cuando llevé a mi hijo grande a la Escuela de Fútbol del CE Europa y a lo largo de todos estos años he ido adquiriendo estima e identificación con los valores del club y todo lo que supone pertenecer a la familia escapulada.

Igualmente, estoy absolutamente convencido que el club en estos momentos necesitar hacer un paso adelante, ya sea desde un punto de vista cuantitativo como cualitativo. Hace muchos ya que el CE Europa se encuentra estable y en una zona de confort, por lo que estoy convencido de que mejorando ciertos aspectos de funcionamiento, podemos devolver al club al punto en que por historia, tradición e importancia le corresponde.

Finalmente, nos hemos juntado un grupo de personas que tenemos una gran afinidad personal y una gran coincidencia en la visión de potencialidad del CE Europa, que conseguiremos hacer en el próximo mandato.

¿Cuáles son los puntos fuertes de su programa electoral?

Víctor Martínez

Toda la labor hecha hasta el momento que nos avala. Hemos cumplido las promesas de las campañas anteriores y queremos volver a hacerlo. Además, queremos que el club continúe creciendo en todos los sentidos como he hecho hasta ahora. Convertiremos al Europa en el segundo equipo de Barcelona y lo haremos manteniendo el equilibrio económico, el crecimiento social y persiguiendo los éxitos deportivos como hasta ahora.

Hèctor Ibar

Nuestro propósito principal pasa por una modernización de todas las áreas del club, mejorando de forma notable las metodologías de trabajo y sobre todo la organización del club. Hoy, el club sigue una manera de funcionar presidencialista y "de ir haciendo". Nuestra propuesta es más coral y participativa, organizando la actividad directiva por áreas, dotadas de los presupuestos necesarios para llevar a cabo aquellos proyectos que nos pueden llevar a ser más grandes y fuertes.

Además, el club es propiedad de los socios y eso lo queremos hacer evidente abriendo el club al socio desde muchos puntos de vista. De manera que compartamos más y mejor la información relevante, hacer al socio partícipe y sobre todo que disfrute el hecho de ser socio del club, más allá de los resultados del primer equipo. Organizaremos encuentros regularmente con las diferentes peñas con la finalidad de escucharles y de ir trabajando todos en una misma dirección.

En cuanto al área social, tenemos una herramienta de trabajo para desarrollar como es la campaña del 'DIEM NO'. El club, por iniciativa de algunos miembros de la candidatura que yo encabezo, cuando formábamos parte de la actual directiva en el pasado, hicimos una modificación de los estatutos del club con el objetivo de que se manifieste como: Anti homofobia, anti pasado, anti bullying, antirracismo , anti machismo y antifascismo.

Esto hace al CE Europa un club único y singular, ya que desde nuestra perspectiva el fútbol tiene una misión de espejo con la sociedad que en algunos aspectos tiene que evolucionar y mejorar. Por ello, en estos aspectos, nosotros continuaremos con esta labor iniciada hace unos meses desde dentro de la Junta Directiva actual y que con nuestra salida no tuvieron seguimiento.

En nuestro programa, nos comprometemos a reestablecer el espíritu del 'DIEM NO' dotándonos de formación a todos los niveles, protocolos de actuación en cada caso, actos y actividades escolares, promoviendo estos valores y otros que entendemos como básicos para la sociedad actual.

¿Cómo valora la candidatura de su rival?

Víctor Martínez

Hèctor es una persona con iniciativa y que comparte muchos de nuestros puntos del programa, que se basa principalmente en hacer crecer el club. Fue miembro de la Junta Directiva durante poco más de un año y valoro lo que aportó, pero lógicamente creo que no acierta en prometer cambios mágicos y de forma más rápida de lo realista que es conseguirlos.

Hèctor Ibar

Entendemos que la candidatura que lidera Víctor Martínez es una candidatura de continuidad con todo eso lo que supone. Es decir, seguir haciendo las cosas de la misma manera que han estado haciendo durante los últimos 6 o 7 años con un presidencialismo muy marcado, donde todas las decisiones pasan por el presidente y sobre todo con una visión muy limitada de las posibilidades del club. Pensamos que si siguen al frente del club será muy difícil que el CE Europa haga el salto necesario para situarse al nivel que le corresponde. Muchos de nosotros hemos trabajado al lado de Víctor y sabemos la dificultad para poder avanzar, delante de cualquier proyecto de mejora, se centra mucho más en las excusas que no en las oportunidades que existen.

¿Qué opina de la situación actual del club?

Víctor Martínez

Estamos en un momento muy bueno en todos los sentidos. Deportivamente, los dos primeros equipos lideran su categoría y están por tocar el título de liga y el ascenso, que esperamos que puedan lograr. El filial masculino va camino de la Superliga Catalana y el filial femenino ya ha ganado su liga. En el fútbol base, también se está haciendo buena labora y seguimos luchando por tener todos los equipos en la máxima categoría posible. Económicamente, el club está saneado y podemos crecer al ritmo que nos permita la economía, también gracias a los sponsors que hemos acordado. Socialmente, somos un club que late y está enganchado como nunca a la Vila de Gràcia. Lo mejor es que podemos seguir creciendo.

Hèctor Ibar

Actualmente, el club se encuentra en una situación deportiva inmejorable con el ascenso de los dos equipos (masculino y femenino). No obstante, también pensamos que tenemos una gran oportunidad para implementar las mejoras comentadas para hacer el salto definitivo y situarnos en el lugar que habíamos ocupado históricamente, y que hace años que no tenemos. No podemos ser un club del siglo XXI con sistemas de gestión del siglo XX. Necesitamos una profunda modernización del club con el fin de que todo el mundo quiera ser del Europa sin tener en cuenta los resultados deportivos.