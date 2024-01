El turolense Juan Hernández, a conquistar Zaragoza

Constancia, Celta, San Francisco... y ahora Racing Zaragoza. El Juvenil A barcelonista busca (sábado 15:30 h) su cuarta victoria consecutiva para aferrarse a sus opciones de ganar La Liga. Los de Óscar López no podrán contar con Guiu, Fort, Cubarsí y Kochen (en dinámica de primer equipo) ni con el extremo Nil Calderó que puede entrar en la lista de convocados del filial para el Barça Atlètic-Real Sociedad B (domingo 16 h). Con estas bajas el talento de Dani Rodríguez, y en especial, de Juan Hernández puede ser determinante.

Juan Hernández nació en Teruel y jugó en sus primeros años formativos en el Real Zaragoza. Volver a Aragón puede ser un factor motivante para un jugador de gran talento que alterna las posiciones de falso '9', extremo o interior. Su visión de juego y habilidad para regatear puede ser clave para superar un rival defensivo. Juan y Quim Junyent, buenos amigos, fueron dos de los jugadores destacados de la selección española sub-17 en el Mundial de Indonesia y en las últimas semanas se están mostrando como dos futbolistas muy clarividentes. No hay que olvidar que son juveniles de primer año y que su equipo natural sería el Juvenil B pero Óscar López no tiene ningún reparo en apostar por el talento y pese al riesgo competitivo de jugar siempre con un once más joven y menos experto que el de los rivales

Juan Hernández se lamenta en una acción del Juvenil A-Oporto / Dani Barbeito

Un rival sólido

El Racing Zaragoza es, a priori, uno de los rivales asequibles de la categoría pero los aragoneses han perdido el mismo número de partidos (5) que el Barça y tan solo han encajado 18 goles, los mismos que ha recibido el conjunto de Óscar López. La cara menos positiva de este equipo es que tan solo ha sumado 12 goles y tres victorias. Los aragoneses suman una racha increíble de cinco empates consecutivos en el grupo III de la División de Honor Juvenil. El Barça es el cuarto clasificado a cuatro puntos de los líderes Espanyol y Mallorca.

Alineaciones probables

Racing Zaragoza: Pedro, Lalo, Juan Franco, Nicolás, Palacio, Víctor, Regido, Dennis, Ian, Guillermo y Sabour

FC Barcelona: Aaron Alonso, Landry Farré, Kospo, Rangel, Navarro; Xavi Espart, Brian Fariñas, Cristo Muñoz, Dani Rodríguez, Hugo Alba y Juan Hernández

Campo: Parque Deportivo Ebro 15:30h