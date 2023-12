El pequeño profesor que quiere doctorarse en Amberes

Sin hacer ruido Aleix Garrido se ha convertido en una de las piezas clave del Barça Atlètic de Rafa Márquez. Esta temporada suma 13 partidos con el filial en los que ha marcado un gol y ha repartido dos asistencias. En total, Garrido ya suma 30 partidos con el 'B' sumando tres goles y cuatro asistencias. En la Youth League ha sumado 12 partidos con una participación importante en el área rival con seis asistencias y dos tantos. Su debut en el primer equipo en el campo del Elche ya queda lejos, pero Aleix ha seguido trabajando con discreción para volver a contar para Xavi. ¿Volverá a tener minutos contra el Amberes?

Aleix Garrido se acerca al perfil de interior creativo que busca Xavi. Este volante de 19 años 100% Masía es ideal para ejecutar el modelo que defiende el entrenador egarense del Barça.

Aleix Garrido suma su decimosegundo curso como jugador del Barça. Desde el Benjamín C de Jordi Pérez al Barça Atlètic de Rafa Márquez, el camino de este centrocampista en el fútbol base del Barça ha sido impecable. Siempre titular en todos los equipos y con un rendimiento siempre notable, Aleix ha dejado huella en la Masía por su pasión por el juego y por una conexión especial con todos los entrenadores que lo han dirigido.

Aleix Garrido, Unai y Gerard Martín celebran un gol del Barça Atlètic / Javi Ferrándiz

Es el discípulo perfecto. Alumno aplicado y entregado que con el paso de los años ha ido confirmando el buen ojo de los que apostaron por su fichaje. Los observadores del club lo detectaron jugando en el Consell Comarcal de Ripoll. Estaba preparado para incorporarse al Barça en edad prebenjamín pero se decidió esperar un año para trastocar lo menos posible la rutina diaria de un chico de de solo 7 años.

Un mote que lo define

En una generación, la del 2004, con jugadores muy explosivos y vistosos como Gavi, Alarcón o Ilias el apodo de “pequeño profesor” surgió en una locución de un partido del Infantil A en Barça TV. Me llamó la atención una lectura del juego impropia de su edad. Otros compartían sus condiciones innatas para el fútbol pero muy pocos su amor y su entrega por este deporte.

ALEIX GARRIDO: 'El pequeño profesor' se quiere doctorar (19 años) / SPORT/FCB

Contrastado con sus entrenadores, todos coinciden en señalar su compromiso total con el juego. Pau Moral lo define como “un fuera de serie muy inteligente, entiende en el campo el qué y el cómo de una manera racional”. El que fuera entrenador de Jijantes en la Kings League conoció a Garrido cuando era el ayudante de Marc Serra en el Alevín A y lo retrata como un chico “muy extrovertido y comunicativo”.

Los elogios de Carles Martínez

Va más allá el actual primer entrenador del Toulouse Carles Martínez, que consultado por SPORTseñala: “Le encanta la táctica, siempre estaba atento a todo en el campo, antes de recibir el balón de los defensas ya estaba activando a los delanteros a los que asistía a la perfección.”

Garrido conectó a la perfección con un formador muy apasionado. Carles Martínez no lo olvida porque “es de esos jugadores que te llenan por el equilibrio perfecto entre táctica y pasión, es de los jugadores con los que he trabajado que más me identifico”.

Aleix Garrido (2004) / FCB

Martínez dirigió a Garrido y a Gavi en el Infantil A del Barça y encuentra similitudes entre ambos “por su espíritu competitivo, no solo en los partidos, sino también en los entrenamientos”.

Cuando debutó con el primer equipo en el campo del Elche, Aleix Garrido sorprendió a muchos aficionados por su discurso maduro en los micrófonos de Barça TV. Aquel día se acordó de Sergi Milá, el entrenador que más temporadas lo ha dirigido en el fútbol formativo del Barça y que ahora ejerce las funciones de coordinador de fútbol-11 del club.

Saviola avala a Aleix Garrido

Los entrenadores que han dirigido a Garrido hablan maravillas del 'pequeño profesor' de Ripoll. Así nos lo confirma Javier Saviola, que lo ha dirigió como segundo entrenador del Juvenil A en el pasado curso: “Como persona es increíble, un profesional de los pies a la cabeza que además es muy humilde.” El ‘Conejo’, buen amigo de Xavi desde que coincidieron en el Barça de principio de siglo, también está convencido de las posibilidades futbolísticas de Garrido. “Responde al gusto del aficionado culé por sus grandes condiciones técnicas, es un jugador muy rico en este aspecto y creo que tiene una gran proyección”, afirma Saviola, quien también advierte que “si tiene oportunidades en el primer equipo, sabrá aprovecharlas y asimilarlo todo con naturalidad”.