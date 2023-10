Orian y Artem: como jugar en el Barça con tu país en conflicto

Orian Goren es un niño israelí de 14 años que destaca en el Cadete B del Barça. Sobresale por su visión de juego. Sus padres viven en Barcelona Artem Rybak es un niño ucraniano de 13 años que deslumbra en el Infantil A del Barça. Su zurda es de las mejores de la cantera del Barça. Su madre vive con él en Sant Just.

Israel y Ucrania son dos países en una situación muy delicada. Los conflictos que mantienen con Palestina y Rusia son un foco mundial de preocupación por las víctimas que se suceden en los territorios afectados por ambas guerras.

En el fútbol base del Barça hay dos jugadores que tienen un ojo pendiente de lo que sucede en sus países de origen. Están felices en el Barça pero no pueden ocultar su preocupación por lo que viven muchos de sus familiares y amigos. Orian Goren y Artem Rybak tienen muchas cosas en común.

Esta es la historia contradictoria de dos proyectos de cracks de La Masia que SPORT puede contar al detalle.

La familia de Orian Goren se trasladó a Cataluña hace dos años por razones laborales. Orian jugaba en el Macabi Petah Tikva y cuando aterrizó en Barcelona se puso a buscar un club para desarrollar su talento. Goren probó en el Espanyol y aunque causó una gran impresión, los responsables de la cantera blanquiazul no se acabaron de decidir y entonces surgió la posibilidad de probar con el Barça. Los técnicos blaugrana no dudaron y apalabraron su incorporación para la temporada 2022-23. Había que superar todas las trabas legales, que son muchas, desde la famosa sanción FIFA que sufrió el Barça. Había que dejar atrás toda la burocracia que demostrase que el motivo del traslado a Cataluña era 100% laboral y no tenía ninguna motivación deportiva.

Orian Goren es un centrocampista diestro que puede jugar en las tres posiciones de la zona ancha. Como '6', es más posicional pero de '8' o '10' se encuentra muy a gusto. Su visión de juego es muy especial, diferente al resto de compañeros. Más que por sus conducciones o regates, destaca por sus pases al espacio siempre precisos para los delanteros. Cuentan los técnicos de la casa que su adaptación a los entrenamientos fue fulminante. En los juegos de posición se integró con una facilidad pasmosa que hacía intuir que su inteligencia y el talento natural no eran habituales. De poca envergadura cuando llegó al Barça, con el paso de los meses se está desarrollando físicamente y ello favorece su progresión futbolística.

En el Barça están encantados con Orian, es un chico sensacional que vive por el fútbol y que explica a sus íntimos que ya en Israel era un gran seguidor del Barça. En el club le apoyan en todo lo que necesita y se preocupan también por su estabilidad emocional. Además de sus padres, su hermana se ha trasladado a Catalunya y esto es un punto a favor.

Pero las noticias que llegan desde Israel no son esperanzadoras y Orian y los suyos están muy pendientes de sus amigos y familiares que se mantienen en su país.

El Barça es el sueño de Orian y todo su entorno le ayuda para que pueda disfrutar del privilegio de ser canterano del mejor club del mundo. Los entrenadores y todo el personal del fútbol base del Barça se centran en su crecimiento futbolístico pero sin olvidar sus necesidades personales. Orian Goren apunta a ser un interior 100% Barça que marca la pauta del juego desde su posición de privilegio. La temporada pasada Orian marcó dos goles en los diez partidos oficiales que pudo disputar con el Infantil A. En la actual temporada, el israelita ha jugado cinco partidos con el Cadete B que dirige David Sánchez.

Artem Rybak jugaba en la academia del Shakhtar Donetsk cuando empezó la guerra entre Rusia y Ucrania. Al Barça le ofrecieron la posibilidad excepcional de acoger a algún jugador ucraniano y después de unas pruebas futbolísticas, el escogido fue Artem. En el Shakhtar estaba considerado como la gran perla de su academia y siendo alevín competía con infantiles. En el Barça detectaron enseguida su gran talento y aunque hubo quien dudó por su escaso físico, se decidieron finalmente a incorporarlo al Infantil B. Como en el caso de Orian, los primeros entrenamientos ya fueron suficientes para comprender que el potencial técnico de este chico es inmenso.

Los técnicos del Barça que lo han tratado en el día a día recuerdan muy pocos jugadores con el nivel de su pierna izquierda. Hablan maravillas de lo que es capaz de ejecutar en los entrenamientos. "Es diferencial": confiesan a SPORT entrenadores acostumbrados a convivir con el talento. Todos los canteranos del Barça disponen de cualidades llamativas pero lo que promete Artem Rybak es de otro nivel. Alucinan con él. Sobre todo en los entrenamientos porque su escasa estatura le dificulta explotar en los partidos tanto como en las sesiones diarias. Aún y así en su primera temporada, Artem marcó nueve goles en 15 partidos y se hartó de repartir pases de gol. Su zurda le permite girarse, driblar, conducir y definir con una precisión al alcance solo de los elegidos.

Con 13 años, Artem forma parte del Infantil A de Pere Olivé. Su carácter es muy competitivo y se muestra como un gran amante del fútbol. Cuentan de él que mientras otros compañeros viven pendientes del móvil, Artem es un consumidor de todo tipo de partidos de fútbol, lo que le convierte en un futbolero total. Artem vive con su madre en Sant Just y el padre vivía entre Ucrania y Catalunya.

4-1 Artem Rybak scored for Infantil A on his debut. Assist by Ebrima Tunkara. 1 goal and 1 assist from him today. pic.twitter.com/DblstrOUsf