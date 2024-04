El impacto eléctrico de Guille Fernández en el Johan Cruyff

Fueron solo tres minutos reglamentarios y seis de añadido. Muy poco tiempo para sacar conclusiones, pero el estreno de Guille Fernández en el Johan Cruyff contra el Arenteiro dejó sensaciones muy ilusionantes. El jugador de 15 años revolucionó el tramo final del partido del filial y logró transmitir al público la idea de que Márquez no se ha precipitado con su debut.

Después de su histórico debut en Tajonar hay quién pensó que el entrenador del filial quería apuntarse el premio de un debut precoz pero no fue así. Márquez quedó encantado con la actitud del chico y volvió a convocarlo contra el Arenteiro.

24 horas antes había disputado 45 minutos a muy buen nivel con el Juvenil B en el campo del Europa y cuando el 'míster' del filial le llamó, junto con Pocho, para ingresar en el minuto 87 Guille se lo tomó muy en serio.

Minutos mágicos

Su ingreso al campo no fue testimonial, el interior de la Zona Franca se ofreció y pidió todos los balones y logró ser el gran protagonista de nueve minutos intensos. Guillermo Fernández Casino tuvo tiempo para tocar, organizar, crear y sobre todo dibujar una jugada por la banda izquierda que dejó atónito al público del Johan Cruyff.

¿Quién es este chico? Se preguntó más de uno. Los más fieles de la Ciudad Deportiva o asiduos a las retransmisiones de Barça TV no se sorprendieron porque conocían de su potencial desde su llegada al Alevín C del Barça. Dani Horcas fue su primer entrenador, luego llegó Jordi Pérez y el salto al fútbol-11. Con todos los equipos Guille no ha dejado de progresar y sorprender.

Muchos se muestran incrédulos con su físico ya que no aparenta tener 15 años pero otros alucinan con su técnica, cambio de ritmo e intensidad. Su temporada es brillante. Dejó el Cadete A para golear con el Juvenil B, ejercer de revulsivo en el Juvenil A, impactar con la selección española Sub-17 y deslumbrar con el Barça Atlètic.

El club tiene claro que hay que gestionar con inteligencia y calma estos casos, cada vez más frecuentes, de precocidad en La Masia. Guille es consciente que su equipo es el Juvenil B y que sumar minutos con el Juvenil A y Barça Atlètic es un premio.

Entrenar con el primer equipo es una motivación más para seguir dando pasos adelantes. Ni el jugador ni su entorno tienen que marcarse metas a corto plazo, lo más sensato es seguir aprovechando las oportunidades y el rendimiento del jugador dictará sentencia.

Nadie duda del talento de este centrocampista total, su destino será el Camp Nou pero lo importante es que cada paso adelante sea positivo y suponga avanzar en el crecimiento futbolístico. El público del Johan Cruyff ha sufrido un enamoramiento repentino, el fútbol de Guille impacta porque sus virtudes son múltiples. Toca soñar e ilusionarse con otro prodigio de la Masia.