Empate contra el Arenteiro con tres postes y numerosas ocasiones del filial

La suerte hay que buscarla. Y el Barça Atlètic lo dio todo para encontrarla. Pero hay días que la fortuna no acompaña aunque no falte el talento y el esfuerzo. Tres balones a la madera y numerosas oportunidades hubieran posibilitado un triunfo cómodo del 'B', pero el Arenteiro sacó petróleo de sus escasas llegadas al área y logró empatar en el Johan Cruyff con el santo de cara. La mejor entrada de la temporada en el Johan Cruyff, 3658 espectadores, no tuvo como consecuencia una victoria aunque los de Márquez suman ya 12 jornadas sin perder.

Barça Atlètic-Arenteiro Primera Federación Jornada 31 FCB 1 1 ARE Alineaciones Barça Atlètic Marc Vidal, Casadó, Alexis Olmedo,Mbacke, Mikayil Faye;Marc Bernal, Moha (Pocho min.85), Unai Hernández; Naim (Guille min.85), Percan (Darvich min.68), Pau Víctor Arenteiro Diego (Pablo min.13), Ger, Marino, Pibe (Berardozzi min.80), Javi Moreno, Esquerdo, Cardero (Manín), Álvaro, Iván Ramos, Jordan (Pol Bueso min.80), Chacón

La ausencia por sanción de Gerard Martín la suplió Rafa Márquez con naturalidad. Mika Faye ejerció de lateral-central y se consolidaron en el eje la pareja Alexis Olmedo y Mbacke. El Barça Atlètic de Rafa Márquez entró en el partido sin prisas, queriendo cocinar a fuego lento el triunfo. El Arenteiro avisaba con alguna transición aislada pero su planteamiento se basaba en una estructura sólida atrás.

Unai Hernández lo intentó todo contra el Arenteiro / Dani Barbeito

En este filial el concepto de fútbol total en el que todos defienden y todos atacan permanece muy vigente. El zaguero Mamadou Mbacke tuvo el momento de mayor inspiración en la primera media hora con una aventura ofensiva que significó una ocasión clara. Y otro central, el juvenil Alexis Olmedo, abrió la lata con un cabezazo portentoso a la salida de un córner. Mérito para el defensa manresano y también para Unai Hernández que regaló su sexta asistencia de la temporada.

Perdonan y lo pagan

El segundo gol se resistía a pesar de que el filial llegaba con mucho peligro al área visitante. Si Marc Bernal y Naim García habían rematado al poste poco antes del descanso, Percan la volvió a tener con un cabezazo al larguero en el primer tramo del encuentro. En esta fase el filial era muy superior y con una pizca de suerte el partido habría quedado resuelto. Pero el Arenteiro, aliviado, se dejó ir y Jordan avisó con un remate al travesaño y Manín empató también en una acción a balón parado.

Pau Víctor tuvo ocasiones para marcar contra el Arenteiro / Dani Barbeito

Justo antes del 1-1 el Barça Atlètic tuvo una ocasión de lujo que Naim perdonó. Siguió remando el Barça Atlètic pero el árbitro puso palos a las ruedas ya que anuló un gol por un fuera de juego muy dudoso de Pau Víctor y no pitó penalti por dos manos reclamadas por los blaugranas. Pau Víctor, sin tener su mejor día, dejó detalles de su inmensa clase pero el portero Brea evitó que anotase el 2-1.

Minutos ilusionantes

Los últimos minutos de ataque constante del filial provocar una mezcla de impotencia por no poder marcar el segundo con la sensación de orgullo por el nivel que exhibió Guille Fernández. El niño de 15 años de la cantera blaugrana deslumbró con acciones de mucho nivel. Clase y carácter a raudales para que el barcelonismo se ilusione con otro prodigio de La Masia. Los minutos de Guille provocaron en más de un culé una sonrisa que no pudo ser completa por un empate injusto. La suerte dio la espalda pero el camino de los de Rafa Márquez es el adecuado. El ascenso está a tres puntos.