¿Hay más 'Gavis' y 'Fermines' en La Masia?

Los dos centrocampistas del primer equipo tienen en común su origen andaluz y su formación en La Masia. El Barça tiene ocho futbolistas más en su cantera que son andaluces como Gavi y Fermín. Andrés Cuenca, Cristo, Guerrero, Juan Pablo, Pedro Rodríguez, Alejandro Oviedo, Adrián Sánchez y Pablo Peña son los andaluces del fútbol formativo barcelonista.

Fermín López y Pablo Páez Gavi apuntan a la titularidad el domingo contra el Athletic Club (21 h).

El de Los Palacios es pieza clave para Xavi y Luis De la Fuente mientras que el de El Campillo se ha convertido en la revelación de la temporada en el Barça y ya ha debutado con la sub-21. Ambos comparten club de origen (Betis) antes de incorporarse al fútbol base barcelonista. Los dos son andaluces y canteranos, una combinación que funciona.

SPORT presenta a los 8 canteranos de La Masia nacidos en Andalucía.

Estos son los nuevos 'Gavis' y 'Fermines' de la cantera del Barça.

ANDRÉS CUENCA (Juvenil A)

Central zurdo de 16 años. El cordobés es un defensa seguro, rápido, potente y con una clase para sacar el balón sobresaliente. Andrés es uno de los grandes proyectos de centrales de La Masia. Se ha ganado con grandes actuaciones la titularidad en el Juvenil A. Llegó a La Masia en el verano del 2019 procedente del Sevilla.

CRISTÓBAL MUÑOZ: (Juvenil A)

Interior muy creativo de 18 años. El almeriense es un centrocampista con gran poderío físico y de una técnica exquisita. Cuando está en racha es imparable. Cristo necesita ser más regular para explotar su talento innato. Llegó al Barça en la temporada 2017-18 procedente del Pavía. Ha marcado dos goles en los siete partidos que ha jugado esta temporada con el Juvenil A de Óscar López.

TONI MARTÍN (Juvenil B)

Antonio Martín (18 años) sufrió la temporada pasada una lesión grave y todavía está en proceso de recuperación. El extremo de Villanueva del Trabuco llegó al Barça en el verano del 2018 procedente del Málaga. Toni es un extremo diestro rápido y hábil para desequilibrar en las dos bandas.

ADRI GUERRERO

Fichado del Málaga hace dos veranos, Adri (15 años) es un pura clase. Pocos jugadores tienen tanto estilo para tocar el balón. Su técnica y visión de juego son extraordinarias. Los entrenadores están trabajando para que sume a su virtuosismo mayor intensidad. Su carácter tímido era un freno en sus primeros meses en La Masia, pero con su adaptación totalmente superada, adri mejora en cada entrenamiento. Los técnicos lo están probando de '11' y aunque es un centrocampista puro, su habilidad para enviar pases precisos le convierten en un jugador diferencial cerca del área. Juega con el smoking puesto.

JUAN PABLO GALBARRO (Cadete A)

Nacido en Los Palacios y ex del Betis como Gavi, Juan Pablo es un lateral izquierdo de mucha calidad y potencial. A pesar de tener ya 15 años, todavía no ha exhibido con regularidad todo su talento innato a causa de su crecimiento físico tardío. Cuando se desarrolle más y pueda competir mejor en los duelos, Galbarro podrá explotar y se convertirse en un lateral muy completo. Por su escasa envergadura los técnicos lo sitúan en ocasiones de extremo izquierdo.

PEDRO RODRÍGUEZ (Cadete A)

Es uno de los mediocentros más emergentes de La Masia. Elegante como pocos, distribuye el balón con finura y se incorpora al ataque con una clase deslumbrante. A sus 15 años, Pedro es un jugador muy estético y efectivo que convence por igual a los técnicos y espectadores. Su progresión es muy prometedora. Nacido en Ogíjares (Granada) juega de blaugrana desde que era alevín. En sus cinco años en la cantera del Barça ha alternado las posiciones de pivote e interior.

ALEJANDRO OVIEDO (Infantil A)

El ex del Sevilla es un delantero muy especial. No se necesita demasiado tiempo viéndolo en acción para detectar que es un atacante diferente. Alejandro no tiene matices, es un jugador que arriesga en casi todos los balones que recibe. Ovi no se limita a hacer lo correcto, busca siempre soluciones imaginativas. Es un delantero de una técnica descomunal que se divierte jugando como si estuviera peloteando en una calle de su Sanlúcar de Barrameda. Alejandro Oviedo (13 años) tiene además un carácter fuerte, su rendimiento depende demasiado de su estabilidad emocional y todavía está buscando el camino para conseguir ser regular en este aspecto. Cuando las cosas le salen, sus goles son una maravilla. En lo que llevamos de temporada Ovi ha jugado cinco partidos y ha marcado tres goles.

ADRIÁN SÁNCHEZ (Infantil B)

El malagueño (12 años) es uno de los jugadores más frescos del fútbol formativo del Barça. El 'diablillo' ha sido una de las grandes atracciones del torneo internacional de Cancún. En un fútbol donde escasean los regateadores, Adrián es valiente y atrevido. El ex jugador del Málaga no tiene miedo a perder el balón y se la juega con frecuencia. Le gusta jugar entre líneas como los añorados mediapuntas de los años 90, pero en el Barça se adapta tanto a la demarcación de interior como a la de falso '9' o extremo.

PABLO PEÑA (Infantil A)

Pablo Peña llegó al Barça procedente del Levante Las Planas de Sant Joan Despí, pero es un portero de 13 años nacido en Huétor Vega. El granadino es un portero muy corpulento y ágil que de momento ha disputado tres partidos de Liga con el Infantil A de Pere Olivé.