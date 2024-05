El Barça pierde el tren de la Final Four

Ya es oficial. El Barça no estará en la Final Four de la Euroliga en la que había estado las tres temporadas anteriores. El conjunto azulgrana no pudo hacerse con el billete a la final a cuatro que tendrá lugar en Berlín del 24 al 26 de mayo tras caer ante el Olympiacos en el quinto encuentro de la serie (59-63).

Así pues, el equipo catalán perdió la oportunidad de jugar su cuarta temporada consecutiva clasificándose para la Final Four de la Euroliga, la cual no levanta desde hace ni más ni menos que 14 años. Los de Roger Grimau no se enfrentarán vez al Real Madrid en semifinales, después de haber perdido en los dos encuentros anteriores contra el conjunto blanco.

Lo cierto es que el Barça llegaba como claro favorito al encuentro contra el Olympiacos, pues, de las 18 ocasiones en las que se ha llegado a un quinto partido de playoff desde el cambio de formato, en todas ha ganado el equipo local, pero el conjunto griego asaltó el Palau.

Por lo que respecta a la segunda semifinal, en ella se enfrentarán el Panathinaikos, quien se clasificó para la Final Four tras imponerse ante el Maccabi Tel Aviv, contra el Fenerbahçe.