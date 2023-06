Barberá se despide del Barça

El delantero confirmó su adiós con un emotivo video en el que dio las gracias al club blaugrana El barcelonés dejó la puerta abierta a un regreso que le permita cumplir su sueño de triunfar como culé

Víctor Barberá se ha despedido del Barça con un emotivo video a través de su cuenta oficial de Instagram. El delantero acaba contrato el 30 de junio y ya hace más de dos meses que comunicó al club blaugrana su decisión de no aceptar la oferta de renovación que le había presentado.

Barberá deja el Barça después de tres temporadas en las que ha dejado patente su facilidad con el gol. No en vano ha acabado como máximo goleador del Barça Atlètic igualado con Estanis Pedrola y Luismi Cruz, a pesar de no haber participado en los últimos once partidos del filial blaugrana. El barcelonés también ha sido el máximo goleador del Juvenil en la Youth League, con 7 tantos. Y el pasado curso firmó 22 goles en 26 partidos con el Juvenil A.

En su video de despedida, el delantero muestra su agradecimiento al Barça y expresa su deseo de regresar algún día. Aunque no confirma que jugará en el Brujas, junto al también exblaugrana Ferran Juglà, desliza que la próxima etapa en su carrera será fuera de su ciudad natal, Barcelona.

"Desde pequeñito siempre soñé con ser futbolista, jugar en la élite, triunfar en el equipo de mi ciudad y llegar a lo más alto", empieza diciendo un Barberá satisfecho de su paso por 'Can Barça': "Esta etapa ha sido muy ilusionante, he disfrutado cada momento".

El delantero lamenta no dar continuidad a su etapa como blaugrana, pero espera que este paso que ahora toma le sirva para volver: "Sin embargo, no todos los sueños se hacen realidad y en ocasiones toca esperar. Ahora tengo que tomar otro camino, el que considero que me va a acercar más a mi objetivo".

Dicho esto, Barberá dio las gracias a todas las personas con las que ha coincidido en sus tres años en el Barça: "Cuerpo técnico, staff, trabajadores, a todos los que habéis formado parte de esta etapa tan bonita, muchas gracias. En especial quiero agradecer a mis compañeros todo su apoyo".

También tuvo un recuerdo especial para su familia y amigos: "Papá, mamá, gracias por vuestro cariño por vuestras enseñanzas y por inculcarme unos valores que me han ayudado hasta ahora. A mis amigos, a los de siempre gracias por vuestro apoyo incondicional. Tengo mucha suerte de teneros a mi lado".

Barberá concluye su mensaje con un "gràcies, Barça. Fins aviat, Barcelona".

Barberá empezó siendo titular en las alineaciones de Rafa Márquez a pesar de estar aún en edad juvenil. Pero de repente se fue al banquillo, ante el Murcia, el 5 de marzo. Siguió como suplente ante el Nàstic. Tras recuperar la titularidad contra el Real Unión desapareció de las convocatorias, incluídas las del Juvenil, con el que sólo disputó los cuartos de final de la Youth League, sin poder evitar la eliminación a manos del AZ Alkmaar (0-3).

Su desaparición coincidió con su negativa a aceptar la oferta de renovación que le presentó el club, una decisión que también le apartó del primer equipo en beneficio de Ángel Alarcón.