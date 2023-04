Víctor Barberá, situación límite

Ángel Alarcón, que en su día ya subió directamente del juvenil al primer equipo, también le ha reemplazado en el Barça Atlètic La situación se enmarca en la negativa de 'Barberowski' de no renovar y podría no volver a jugar más

Víctor Barberá no tendrá una recta final de temporada nada llevadera a tenor de los últimos acontecimientos. Desde que en el club se tuvo constancia de que no iba a renovar con la entidad azulgrana y que su destino -no confirmado oficialmente- iba a ser el Brujas a partir de la próxima temporada, el todavía máximo artillero del filial ha ido perdiendo paulatinamente protagonismo hasta que el domingo, ante el Atlético Baleares, directamente ni fue convocado.

Rafa Márquez aseguró a la finalización del encuentro que Barberá no había entrado en la lista por decisión técnica. Sí lo hizo Ángel Alarcón, la apuesta del club, satisfecho porque en su caso sí decidió renovar y lo hizo hasta 2025, y que este domingo tuvo unos minutos ante el cuadro balear.

Alarcón tendrá continuidad

Solo era su segunda vez esta temporada con el Barça Atlètic -la primera, en septiembre pasado frente al Real Murcia, jugó 7 minutos-, pero esta vez sí apunta a que no será la última y tendrá continuidad con los de Márquez hasta final de temporada... cuando no esté en el primer equipo.

Hasta ahora, Alarcón había regresado al Juvenil A azulgrana cuando Xavi Hernández no lo había convocado y llamaba la atención que no participara con el Barça Atlètic un futbolista ques estaba ya contando con los 'mayores'-

Tampoco con el Juvenil A

La decisión de no renovar le costó a Barberá proyectarse en el primer equipo y fue el propio Ángel Alarcón, extremo reconvertido a delantero centro, quien pudo cumplir un sueño que está sabiendo aprovechar.

Pese a todo, Márquez pudo continuar alineando a Barberá en el Barça Atlètic y sus goles le fueron muy bien al filial azulgrana. Pero el cambio de tendencia se ha consumado en las últimas semanas, en las que 'Barberowski' fue relegado al banquillo y en el último partido, a la grada del Estadi Johan Cruyff.

Pese a no jugar con el filial, por la tarde tampoco reforzó al Juvenil A, como sí había hecho la jornada anterior en Zaragoza para arrebatar el liderato a los aragoneses (0-1). Y es que Barberá podría ya no tener más minutos esta temporada en ninguno de los equipos azulgranas.

Víctor Barberá, que de los seis últimos partidos solo ha sido titular en uno (se perdió uno por tarjetas y otro por estar con España sub-19), sigue siendo el máximo goleador del Barça Atlètic, con 8 tantos (más 7 en la UEFA Youth League). Le sigue ya de muy cerca Estanis Pedrola, que suma 7.