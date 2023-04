El zasca de Marina a Álex en su hoguera final que lo deja sin habla

La pareja se ha enfrentado cara a cara frente al fuego Álex: "Ya estaba marcado antes de tatuarme la Y"

La final más esperada de 'La isla de las tentaciones' ha llegado. Esta sexta temporada nos ha dejado la edición más polémica con una tremenda cantidad de infidelidades por parte de los participantes. En la noche de la decisión final todas las miradas han estado centradas en Naomi y Adrián, la pareja valenciana llega con la relación en la cuerda floja y los avances ya demostraban que la hoguera final no iba a dejar indiferente a nadie.

Las cuatro parejas que han logrado sobrevivir a la experiencia se han encontrado esta noche cara a cara frente al fuego y tomarán la decisión final: abandonar la isla solos, con su pareja o con un nuevo amor.

Una edición donde ha reinado la tentación: la alarma no ha parado de sonar y los concursantes han perdido la cabeza cada vez que se iluminaba la luz de la tentación. Solo una pareja, Manuel y Lydia, ha conseguido resistir a la tentación física en la edición más ardiente del programa.

Marina y Álex se ven las caras

La hoguera entre Marina y Álex ha estado cargada de tensión. Desde el principio los gritos y los reproches han reinado en el enfrentamiento de la pareja ante el fuego. Marina se ha reído de Álex tras ver las imágenes de su tatuaje con Yaiza, pero su novio no se arrepiente de nada: "Ya estaba marcado antes de tatuarme", le ha soltado.

Entre gritos, la pareja no ha parado de echarse cosas en cara, pero había algo que todavía mantenía enfadado a Álex: sigue convencido de que a pesar de no haber visto imágenes claras, Marina habría tenido relaciones sexuales con Manu.

Un pensamiento que ha desquiciado a Marina y no paraba de ponerle de ejemplo sus imágenes: "¿Ves? cuando uno folla se nota", le ha dicho. Pero Álex continúaba insistiendo y Marina le ha soltado un zasca que lo ha dejado atónito: "me lo follaré como si me quiero follar a toda la villa".