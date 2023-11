Víctor consigue desesperar a su cita en 'First Dates' que no soporta la cena: "Este hombre es aburrido, aburridísimo, un muerto"

Conchi ha venido a 'First Dates' dispuesta a encontrar el amor Y se ha encontrado a Víctor que ha acabado con su paciencia

'First Dates' suele dejarnos momentos de lo más peculiares y extraños, al menos en ciertas ocasiones. En el programa todo el mundo tiene cabida y una oportunidad para encontrar el amor, pero no siempre sale como esperaban.

'First Dates' junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación durante una cena en la que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

Los comensales son los que se presentan delante de las cámaras, casi sin ningún tipo de filtro ni contraste. Y es que algunas historias son tan asombrosas que cuesta creer que sean verdad.

Víctor ha llegado al programa queriendo encontrar el amor, pero al primero que ha sorprendido es Carlos Sobera porque resulta que Víctor conoció a Gabriel García y hasta le envió cartas. Ahora está buscando a una mujer de la que enamorarse, para él lo ideal es una chica como la de 'Doctor en Alaska' y se ha encontrado a Conchi, que al verla físicamente le ha encantado pero a ella no le ha gustado mucho la primera impresión.

De entrada no han tenido buena conexión, porque Conchi sentía que Víctor le estaba vacilando, porque su acento parecía gallego pero afirma ser de Madrid. La cena no ha ido muy bien, el cinismo de Víctor ha aburrido a Conchi y el único momento de conexión en la cena ha sido cuando él le ha intentado "vender un seguro" y ella no lo ha querido, algo que le ha cabreado directamente.

Para ella, Víctor "es aburrido, aburrido, aburridísimo, un muerto". Estaba claro que no tenían nada que ver porque a Víctor le gustan "los silencios" y las historias de amor que acaban mal. Por eso en la decisión final Conchi lo ha tenido clarísimo y no ha querido, ni regalada una segunda cita con Víctor, aunque el ha dicho que sí tendría otra cita en el futuro para después añadir: "no sé si me veo con ella en el futuro es más tengo muchas dudas", y ella le ha respondido "lo siento mucho pero no, yo es que ni me veo en el presente".