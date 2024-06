Arbeloa se despide de Iker Bravo... con un mensaje para Raúl

Iker Bravo se despide del Real Madrid tras dos temporadas. El jugador catalán deja el Madrid atrás con dos años de aprendizajes en sus espaldas con muchos vaivenes. Con una publicación en su cuenta de Instagram, Iker Bravo se ha despedido muy agradecido con el club blanco. Un mensaje que ha respondido Álvaro Arbeloa y que, al mismo tiempo, ha servido al ahora técnico del fútbol base madridista para enviar un mensaje a otro técnico merengue, Raúl González.

Estas dos leyendas del Madrid han sido sus entrenadores en estas campañas, Raúl en el Castilla y Arbeloa en el Juvenil A, aunque han sido la cruz y la cara para Bravo.

Sin entenderse con Raúl

Iker Bravo llegó al Madrid del Bayern Leverkusen, habiéndose convertido en el debutante más joven en la historia del Bayer Leverkusen del momento, récord superado posteriormente por Florian Wirtz.

Para este año, Bravo había decidido dejar el Castilla, ya que no entraba en el once titular de Raúl. En una entrevista al 'As', Iker Bravo ha dicho que "no tengo ningún problema con él (Raúl)", aunque nunca hubo buena relación. Buscando regularidad, acabó dando un paso atrás para terminar jugando en el Juvenil de Arbeloa. Y bien que le ha ido.

Regularidad con Arbeloa

En el Juvenil, encontró la regularidad con Arbeloa. “Con Raúl, bien. Yo no tengo ningún problema, pero Arbeloa ha sabido llevarme muchísimo mejor. Me ha sabido entender emocionalmente, se ha parado a hablar conmigo...” decía Bravo en su entrevista.

Incluso el mismo Arbeloa ha agradecido públicamente su cariño al jugador. El entrenador blanco publicó en su Instagram el siguiente mensaje tras conocer el adiós de Bravo: “A veces, todo lo que alguien necesita es un poco de cariño para revelar su verdadero talento y grandeza", con un mensaje para Raúl, ya que no supo entenderse con Bravo.

Y es que Arbeloa sí que le dio el cariño y al que Bravo ha considerado "su padre futbolístico". Llegó la regularidad que Bravo necesitaba, mientras que con Raúl no tenía. 20 goles en 35 partidos le han servido a Iker Bravo para que clubes de primer nivel de Europa se fijen en él y para ir con España en el europeo sub-19 de este verano.